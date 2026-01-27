जलेबी के रुपये मांगे तो शिक्षक ने मिठाई दुकानदार को खौलते तेल में धकेला

संक्षेप: खगड़िया के बेलदौर में एक शिक्षक ने जलेबी के रुपये मांगने पर मिठाई दुकानदार को खौलते हुए तेल में धकेल दिया। घटना गणतंत्र दिवस की है। दुकानदार झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बिहार के खगड़िया जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बेलदौर के पीरनगरा गांव में जलेबी के रुपये मांगने पर एक स्कूल टीचर ने मिठाई दुकानदार को खौलते हुए तेल में धकेल दिया। इससे दुकानदार झुलस गया। घटना गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी की है। दुकानदार ने पुलिस थाने में आवेदन देकर पीरनगरा मिडिल स्कूल के हेडमास्टर वीरेंद्र यादव के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पीड़ित दुकानदार का नाम पीरनगरा निवासी प्रकाश शाह है। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि 25 जनवरी को सरस्वती पूजा के मौके पर पीरनगरा मिडिल स्कूल परिसर में मेले का आयोजन किया गया था। इस दौरान शिक्षक वीरेंद्र यादव ने उसकी दुकान पर पहुंचकर 50 किलोग्राम जलेबी बनाने का ऑर्डर दिया था। अगले दिन 26 जनवरी को हेडमास्टर उसकी दुकान पर पहुंचे और स्कूली छात्रों के साथ जलेगी अपने स्कूल लेकर चले गए।