Hindi NewsBihar NewsTeacher pushed sweet shop owner into boiling oil when asked money for Jalebis
जलेबी के रुपये मांगे तो शिक्षक ने मिठाई दुकानदार को खौलते तेल में धकेला

जलेबी के रुपये मांगे तो शिक्षक ने मिठाई दुकानदार को खौलते तेल में धकेला

संक्षेप:

खगड़िया के बेलदौर में एक शिक्षक ने जलेबी के रुपये मांगने पर मिठाई दुकानदार को खौलते हुए तेल में धकेल दिया। घटना गणतंत्र दिवस की है। दुकानदार झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 

Jan 27, 2026 05:08 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, बेलदौर (खगड़िया)
बिहार के खगड़िया जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बेलदौर के पीरनगरा गांव में जलेबी के रुपये मांगने पर एक स्कूल टीचर ने मिठाई दुकानदार को खौलते हुए तेल में धकेल दिया। इससे दुकानदार झुलस गया। घटना गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी की है। दुकानदार ने पुलिस थाने में आवेदन देकर पीरनगरा मिडिल स्कूल के हेडमास्टर वीरेंद्र यादव के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पीड़ित दुकानदार का नाम पीरनगरा निवासी प्रकाश शाह है। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि 25 जनवरी को सरस्वती पूजा के मौके पर पीरनगरा मिडिल स्कूल परिसर में मेले का आयोजन किया गया था। इस दौरान शिक्षक वीरेंद्र यादव ने उसकी दुकान पर पहुंचकर 50 किलोग्राम जलेबी बनाने का ऑर्डर दिया था। अगले दिन 26 जनवरी को हेडमास्टर उसकी दुकान पर पहुंचे और स्कूली छात्रों के साथ जलेगी अपने स्कूल लेकर चले गए।

पीड़ित का आरोप है कि जब उसने शिक्षक से रुपये मांगे तो उसने आक्रोश में आकर उसे खौलते हुए तेल में धकेल दिया। साथ ही आरोपी ने दुकानदार से 1500 रुपये भी छीन लिए। गर्म तेल से झुलसे दुकानदार को परिजन इलाज के लिए पीएचसी ले गए। वहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि दुकानदार के आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

