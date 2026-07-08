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सही उच्चारण नहीं करने की टीचर ने दी ऐसी सजा, 9 छात्राएं क्लास में हो गई बेहोश, मचा हड़कंप

By sandeep
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, खगड़िया
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खगड़िया के मानसी प्रखंड स्थित एकनिया मिडिल स्कूल में किताब का सही उच्चारण नहीं कर पाने पर शिक्षक ने कक्षा छह की छात्राओं को लगातार उठक-बैठक की सजा दी। इससे नौ छात्राएं बेहोश हो गईं। सभी को पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उनकी हालत सामान्य होने पर घर भेज दिया गया।

सही उच्चारण नहीं करने की टीचर ने दी ऐसी सजा, 9 छात्राएं क्लास में हो गई बेहोश, मचा हड़कंप

खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड अन्तर्गत एकनिया मिडिल स्कूल में किताब के एक पाठ का सही उच्चारण न करने से भड़के शिक्षक ने कक्षा छह की छात्राओं को बिना रुके उठक-बैठक करने की सजा दे दी। इससे नौ छात्राएं बेहोश हो गईं। आननफानन में सभी छात्राओं को स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया जहां सभी का इलाज किया गया। भर्ती छात्राओं में एकनिया गांव की कक्षा छह की साधना कुमारी (13 वर्ष), शाम्भवी कुमारी (12 वर्ष), ज्योति कुमारी (12 वर्ष), शिवानी कुमारी (11 वर्ष), प्रिया कुमारी (12 वर्ष), निजा कुमारी (12 वर्ष), मीनाक्षी कुमारी (12 वर्ष), चांदनी कुमारी (11 वर्ष) व सीता कुमारी (12 वर्ष) शामिल थीं। सदर एसडीओ धनंजय कुमार का कहना है कि फिलहाल सभी छात्राओं की हालत सामान्य है और उन्हें घर भेज दिया गया है।

सही उच्चारण नहीं करने पर 208 उठक-पैठक कराई

अस्पताल में भर्ती छात्रा साधना कुमारी, ज्योति कुमारी आदि ने बताया कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक आनंद कुमार किताब के एक पाठ का उच्चारण करा रहे थे। गलती पर उन्होंने उसे पीटा और 208 बार उठक-बैठक करायी। उठक बैठक के दौरान कक्षा छह की नौ छात्राएं बेहोश हो गईं। बच्चियों के बेहोश होने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्कूल परिसर पहुंचकर दो घंटे तक बवाल काटा। अभिभावक रेखा देवी, रीना देवी, सुधा देवी, किरण देवी, पूनम देवी आदि शिक्षक के स्थानांतरण व कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

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गुस्साई भीड़ ने पथराव किया

ग्रामीणों के उग्र होने की सूचना पर पहुंची मानसी थाना पुलिस आरोपित शिक्षक को उग्र भीड़ से बचाकर थाना ले गई। वहीं, आरोपित शिक्षक को थाना ले जाने के दौरान भीड़ द्वारा चलाये गए पत्थर से पुलिस के वाहन का पिछला शीशा टूट गया। घटना पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सदर एसडीपीओ मुकुल कुमार रंजन, बीडीओ राजीव कुमार, सीओ आमिर हुसैन, बीईओ धर्मेन्द्र कुमार, मानसी नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी अमर प्रकाश आदि पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत किया। अधिकारियों ने पीएचसी पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

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BEO ने इस कारनामे की रिपोर्ट DEO को सौंपी

बीईओ धर्मेंन्द्र कुमार ने बताया कि पूरी रिपोर्ट डीईओ को सौंप दी गई है। इधर सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि सभी छात्राएं ठीक हैं। शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, डीईओं अमरेंद्र कुमार गोंड ने बताया कि बीईओ की रिपोर्ट का अवलोकन कर कार्रवाई की जाएगी। तत्काल सभी बच्चे ठीक है, बीईओ के द्वारा दिए गए रिपोर्ट पर जांच की जाएगी तदोपरांत शिक्षक पर नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।

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