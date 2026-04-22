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पत्नी से मोबाइल पर हुआ झगड़ा तो बिहार के टीचर ने दे दी जान, पुलिस फोन खंगाल रही

Apr 22, 2026 12:09 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, भवानीपुर, पूर्णिया
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मुकेश कुमार ने 15 मई 2025 को विद्यालय में योगदान दिया था। विद्यालय के कर्मियों के अनुसार उनकी पत्नी से अक्सर फोन पर कहासुनी होती रहती थी। रसोइया होसिल मंडल, फूलकुमारी देवी और संजो देवी ने बताया कि कई बार उन्हें स्कूल में भी फोन पर ऊंची आवाज में बात करते देखा गया था।

पत्नी से मोबाइल पर हुआ झगड़ा तो बिहार के टीचर ने दे दी जान, पुलिस फोन खंगाल रही

बिहार के पूर्णिया जिले में एक टीचर ने अपनी पत्नी से मोबाइल फोन पर बातचीत करने के बाद अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि यहां भवानी प्रखंड में तैनात एक सहायक शिक्षक ने सोमवार देर रात पत्नी के साथ मोबाइल पर कहासुनी के बाद खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान अररिया (आरएस, कोर्ट के करीब) निवासी ब्रजभूषण सिंह के पुत्र मुकेश कुमार (35 वर्ष) के रूप में हुई है। वह भवानीपुर प्रखंड के लाठी पंचायत स्थित भीम जवारी के प्राथमिक विद्यालय सरपंच टोला में कार्यरत थे। घटना बोचाही गांव स्थित उनके किराये के मकान में सोमवार की रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है।

पड़ोसियों के अनुसार मुकेश कुमार अपनी पत्नी से फोन पर हुई कहासुनी के बाद मानसिक रूप से तनाव में थे। इसी दौरान उन्होंने कमरे को अंदर से बंद कर छत के पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मकान मालिक मुनेश्वर मंडल ने बताया कि मुकेश कुमार पिछले एक वर्ष से उनके मकान के दूसरे तल पर किराये पर रह रहे थे। सोमवार की शाम वह छत पर टहलते हुए फोन पर किसी से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान काफी उत्तेजित नजर आ रहे थे। फोन कटने के बाद उन्होंने कमरे में जाकर आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना की जानकारी तब हुई जब मृतक के परिजन लगातार फोन करने के बावजूद उनसे संपर्क नहीं कर पाए।

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इसके बाद परिजनों ने रुपौली प्रखंड के गोरियर में रहने वाले एक रिश्तेदार को बोचाही भेजा। मौके पर पहुंचे रिश्तेदारों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मकान मालिक ने अकबरपुर थाना को सूचना दी। थानाध्यक्ष अनुज कुमार राज मौके पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाया। अंदर पंखे से लटका मुकेश कुमार का शव बरामद हुआ। अकबरपुर थानाध्यक्ष अनुज कुमार राज ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के मोबाइल की जांच की जा रही है।

विद्यालय में भी रहता था पारिवारिक तनाव

विद्यालय प्रधान आरती कुमारी ने बताया कि मुकेश कुमार ने 15 मई 2025 को विद्यालय में योगदान दिया था। विद्यालय के कर्मियों के अनुसार उनकी पत्नी से अक्सर फोन पर कहासुनी होती रहती थी। रसोइया होसिल मंडल, फूलकुमारी देवी और संजो देवी ने बताया कि कई बार उन्हें स्कूल में भी फोन पर ऊंची आवाज में बात करते देखा गया था। हालांकि, सभी ने उनके व्यवहार को मिलनसार और शांत स्वभाव का बताया।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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