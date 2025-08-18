STET नहीं तो वोट नहीं, पटना में सड़कों पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी, डाकबंगला पर पुलिस ने रोका

प्ररदर्शनकारियों की मांग है कि टीआरई फोर से पहले हर हाल में एसटीईटी एग्जाम लेना होगा ताकि बेरोजगारों को इस भर्ती में मौका मिल सके। राज्य भर से हजारोंं की संख्या में छात्र-छात्राएं पटना पहुंचे हैं।

टीआरई फोर के पहले एसटीईटी की मांग को लेकर पटना में शिक्षक अभ्यर्थी पन्द्रह दिनों में दूसरी बार सड़क पर उतर गए हैं। राज्य से विभिन्न जिलों से जुटे शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर कर रहे हैं। उनकी मांग है कि टीआरई फोर से पहले हर हाल में एसटीईटी एग्जाम लेना होगा ताकि बेरोजगारों को इस भर्ती में मौका मिल सके। पटना कॉलेज से निकले छात्र-छात्राओं के जुलूस को पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग करके रोक दिया। है। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार करके आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले प्रदर्शन के दौरान उनपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था।

बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा-4 का ऐलान कर दिया है। कहा गया है कि इसके बाद 2026 में एसटीईटी का आयोजन किया जाएगा और शिक्षक भर्ती का अगले चरण का काम पूरा किया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उन्हें नुकसान होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से साल में दो बार टीईटी एग्जाम लिए जाने की बात कही गई थी। लेकिन करीब डेढ़ साल से एक भी परीक्षा नहीं ली गई है। इस बीच शिक्षक भर्ती के तीन चरण पूरे हो चुके हैं। छात्र इसे नाइंसाफी मान रहे हैं। इसे लेकर राज्य भर से हजारों की संख्या में छात्र पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि एसटीईटी नहीं तो टीआरई फोर नहीं। अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो इसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा।

हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि टीआरई फोर के बाद ही एसटीईटी का आयोजन किया जाएगा। दस दिन पहले जब इनका प्रदर्शन किया गया था तो सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया। लेकिन इस बीच कोई पहल नहीं होने पर फिर से वे पटना में सड़क पर उतर गए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही छात्रा ने कहा कि अगर एसटीईटी करना संभव नहीं है तो वोट देना भी संभव नहीं है। आज इतने अभ्यर्थ सड़क पर हैं। इनकी मांगों को सरकार नरजअंदाज नहीं कर सकती। सरकार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। अपने वायदे से मुकर रही है।