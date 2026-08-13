Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दूसरी को गर्लफ्रेंड बना बैठे गुरुजी, भूल गए पत्नी का प्यार; इतना पीटा कि पैर टूट गया

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

पति बैद्यनाथ कुमार यादव पर दूसरी शादी करने, दहेज को लेकर मारपीट कर घर से भगाने का आरोप लगाया है।

दूसरी को गर्लफ्रेंड बना बैठे गुरुजी, भूल गए पत्नी का प्यार
दूसरी को गर्लफ्रेंड बना बैठे गुरुजी, भूल गए पत्नी का प्यार

अग्नि को साक्षी मानकर 28 साल पहले जिसके साथ सात फेरे लिए, वह महिला आज अपने ही घर में बेगानी हो गई। शादीशुदा गुरुजी चोरी-छिपे युवती को दिल दे बैठे। इतना ही नहीं, उसके साथ शादी रचा ली। पहली पत्नी के विरोध पर पिटाई कर दी। उसे घर से निकाल दिया गया। उसका पैर तोड़ दिया गया। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है। मुशहरी थाना क्षेत्र के बड़ी कोठियां गांव की महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस मास्टरजी की तलाश कर रही है।

इस संबंध में पीड़िता सुमन कुमारी ने बुधवार को मुशहरी थाना में आवेदन दिया है। इसमें पति बैद्यनाथ कुमार यादव पर दूसरी शादी करने, दहेज को लेकर मारपीट कर घर से भगाने का आरोप लगाया है। सुमन कुमारी ने बताया है कि उनकी 7 मई 1998 को बैद्यनाथ कुमार यादव के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पति लगातार दहेज में वाहन एवं अन्य सामान की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि इसी बीच उन्हें जानकारी मिली कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, जिससे उनकी एक बेटी भी है।

ये भी पढ़ें:बिहार में कर्नाटक पुलिस को बदमाश समझ कर खूब पीटा, कुख्यात को पकड़ने गई थी

तोड़ दिया पैर

पीड़िता के अनुसार 7 अगस्त 2026 की शाम उनके पति घर पहुंचे तो दूसरी शादी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। पत्नी के विरोध करने पर मास्टर जी उग्र हो गए। पत्नी के साथ मारपीट की हुए घर छोड़कर जाने को कहा। उसके साथ जमकर गाली-गलौज भी की। आठ अगस्त को मायके से परिजन पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। डायल 112 की पुलिस टीम को उन लोगों ने घटना की सूचना दी। पुलिस ने पीड़िता को पीएचसी में भर्ती कराया जहां पीड़िता का पैर टूटा हुआ पाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां पैर का प्लास्टर किया गया है। थानेदार सुबोध कुमार मेहता ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:बिहार में छात्राओं ने मंदिर में की समलैंगिक शादी, परिजनों संग जाने को तैयार नहीं

बदमाशों ने दुकान से ढाई लाख के आभूषण उड़ाए

इधर देवरिया थाना से महज दो सौ मीटर की दूरी पर स्थित ज्वेर्ल्स दुकान से बदमाशों ने बुधवार को करीब ढाई लाख के गहने उड़ा लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। दुकानदार चंदन कुमार वर्मा ने पुलिस को बताया कि दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो बदमाश आए। एक बदमाश सोने के गहने दिखाने के लिए बोला। आभूषण दिखा ही रहा था कि सोने की 24 पीस हनुमानी लेकर दोनों भाग गए। थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:बिहार में हाईप्रोफाइल हनीट्रैप: कोचिंग संचालिका ने डॉक्टर से ऐंठे 2 करोड़ रुपये

(मुजफ्फरपुर से पल्लव की रिपोर्ट)

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।