लड़कियों को तंग करने की शिकायत पर टीचर ने छात्र को पीटा, हाथ टूटने के आरोप पर बवाल

संक्षेप:

ज्योति कुमारी ने अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें छात्र की मां अपना दुखड़ा सुना रही है और छात्र के हाथ में प्लास्टर लगा है। वीडियो में एक्स-रे रिपोर्ट भी दिखाया गया है।

Wed, 26 Nov 2025 11:19 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर
बिहार के समस्तीपुर जिले में पटोरी प्रखंड के उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय, शाहपुर उंडी के एक शिक्षक पर छड़ी से पीट कर छात्र का हाथ तोड़ देने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित छात्रा की मां ज्योति कुमारी ने इस आशय की लिखित शिकायत डीएम, डीईओ, एसडीओ और थानाध्यक्ष से की है। दिए गए आवेदन में छात्र दिव्यांशु राज की मां ज्योति कुमारी ने लिखा है कि मैं नगर परिषद, शाहपुर पटोरी, वार्ड संख्या - 20 की निवासी हूं। मेरा पुत्र दिव्यांशु राज, पिता विष्णु देव दास, उक्त विद्यालय में कक्षा सात का छात्र है। 22 नवंबर शनिवार को वह विद्यालय गया था। तीसरी घंटी में विद्यालय के शिक्षक अनुराग ने बेवजह डंडे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसका बाया हाथ टूट गया। जब मैं विद्यालय गई तो सभी शिक्षक आरोपी शिक्षक का बचाव कर रहे थे और मेरे बच्चे पर दोषारोपण करते हुए फटकार कर सभी को भगा दिया।

ज्योति कुमारी ने अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें छात्र की मां अपना दुखड़ा सुना रही है और छात्र के हाथ में प्लास्टर लगा है। वीडियो में एक्स-रे रिपोर्ट भी दिखाया गया है। इधर आरोपी शिक्षक अनुराग से बात की गई तो उसने बताया कि मेरे द्वारा ऐसा कोई भी दंड नहीं दिया गया, जिससे उसका हाथ टूट सकता था। मैं खुद ऐसे बेबुनियाद आरोप से हतप्रभ हूं।

इसके कारण मेरी तबीयत काफी बिगड़ गई है और मैं अभी अस्पताल में भर्ती हूं। मुझे बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है। कक्षा सात की दो छात्राओं ने छात्र दिव्यांशु राज समेत दो लड़कों पर परेशान करने की शिकायत की थी। छात्राओं की शिकायत के बाद स्कूल के शिक्षक अनुराग को कक्षा में भेजा गया था। उन्होंने पूछताछ के बाद दोनों छात्रों को एक-एक छड़ी मारी परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे छात्र का हाथ टूट जाए।

स्कूल के हेडमास्टर प्रियरंजन दास रंजन ने कहा कि यह मामला तीसरी घंटी की है, जबकि छात्र दिव्यांशु राज स्कूल की सभी घंटी पूरी होने के बाद घर लौटा था। इस अवधि में उसने किसी प्रकार की शिकायत किसी से भी नहीं की। अगर तीसरी घंटी में किसी छात्र का हाथ टूट गया होता तो वह किसी भी स्थिति में स्कूल की समाप्ति तक सामान्य छात्र की तरह स्कूल में नहीं रहता। छात्र और उसकी मां के द्वारा लगाया गया यह आरोप बेबुनियाद है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
