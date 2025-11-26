लड़कियों को तंग करने की शिकायत पर टीचर ने छात्र को पीटा, हाथ टूटने के आरोप पर बवाल

संक्षेप: ज्योति कुमारी ने अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें छात्र की मां अपना दुखड़ा सुना रही है और छात्र के हाथ में प्लास्टर लगा है। वीडियो में एक्स-रे रिपोर्ट भी दिखाया गया है।

बिहार के समस्तीपुर जिले में पटोरी प्रखंड के उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय, शाहपुर उंडी के एक शिक्षक पर छड़ी से पीट कर छात्र का हाथ तोड़ देने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित छात्रा की मां ज्योति कुमारी ने इस आशय की लिखित शिकायत डीएम, डीईओ, एसडीओ और थानाध्यक्ष से की है। दिए गए आवेदन में छात्र दिव्यांशु राज की मां ज्योति कुमारी ने लिखा है कि मैं नगर परिषद, शाहपुर पटोरी, वार्ड संख्या - 20 की निवासी हूं। मेरा पुत्र दिव्यांशु राज, पिता विष्णु देव दास, उक्त विद्यालय में कक्षा सात का छात्र है। 22 नवंबर शनिवार को वह विद्यालय गया था। तीसरी घंटी में विद्यालय के शिक्षक अनुराग ने बेवजह डंडे से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसका बाया हाथ टूट गया। जब मैं विद्यालय गई तो सभी शिक्षक आरोपी शिक्षक का बचाव कर रहे थे और मेरे बच्चे पर दोषारोपण करते हुए फटकार कर सभी को भगा दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ज्योति कुमारी ने अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें छात्र की मां अपना दुखड़ा सुना रही है और छात्र के हाथ में प्लास्टर लगा है। वीडियो में एक्स-रे रिपोर्ट भी दिखाया गया है। इधर आरोपी शिक्षक अनुराग से बात की गई तो उसने बताया कि मेरे द्वारा ऐसा कोई भी दंड नहीं दिया गया, जिससे उसका हाथ टूट सकता था। मैं खुद ऐसे बेबुनियाद आरोप से हतप्रभ हूं।

इसके कारण मेरी तबीयत काफी बिगड़ गई है और मैं अभी अस्पताल में भर्ती हूं। मुझे बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है। कक्षा सात की दो छात्राओं ने छात्र दिव्यांशु राज समेत दो लड़कों पर परेशान करने की शिकायत की थी। छात्राओं की शिकायत के बाद स्कूल के शिक्षक अनुराग को कक्षा में भेजा गया था। उन्होंने पूछताछ के बाद दोनों छात्रों को एक-एक छड़ी मारी परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे छात्र का हाथ टूट जाए।