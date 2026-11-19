निलंबित शिक्षकों में शिक्षक एहसान अख्तर और प्रधानाध्यापक कृष्ण भगवान यादव शामिल हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षक एहसान अख्तर ने दो से पांच अक्टूबर के बीच 11वीं कक्षा की छह छात्राओं को अपने निजी खर्च पर राजगीर का भ्रमण कराया था।

बिहार में एक टीचर की करतूत को लेकर बवाल मच गया। दरअसल गोपालगंज जिले में एक सरकारी टीचर पर आरोप लगा है कि वो अपने पैसे से स्कूल की पांच छात्राओं को राजगीर घुमा रहे थे। इसका वीडियो वायरल होने पर छात्राओं के परिजनों ने टीचर की पिटाई कर दी है। मामला उजागर होने के बाद खुद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसपर ऐक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि थावे प्रखंड के एक विद्यालय में बुधवार को ग्रामीणों ने विगत 15- 16 अक्टूबर को पांच छात्राओं को बिना पूर्व सूचना के राजगीर घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने शिक्षक एहसान अख्तर की पिटाई कर दी।

वहीं, विद्यालय में हाजिरी बनाकर गायब रहने का आरोप लगाते हुए शिक्षक सूचित तिवारी के साथ भी मारपीट की गई। स्थिति बिगड़ने पर प्रधानाध्यापक कृष्ण भगवान यादव किसी तरह वहां से निकल गए। ग्रामीणों का आरोप था कि शिक्षक एहसान अख्तर कक्षा 11 की पांच-छह छात्राओं को अभिभावकों और विद्यालय प्रशासन को सूचना दिए बिना राजगीर घुमाने ले गए थे। बताया गया कि इस यात्रा पर शिक्षक ने अपने निजी खर्च से छात्राओं को घुमाया था। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि तीनों शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर फिर से विद्यालय की घेराबंदी की जाएगी।

ढाई घंटे तक अधिकारियों ने की जांच और पूछताछ इस पूरे हंगामे की जानकारी मिलने के बाद उचकागांव थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सम्राट शिवमणि, बीपीआरओ पुष्पेंद्र पुष्कर, स्थानीय मुखिया तारिक असलम उर्फ मुन्ना, पश्चिमी भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेश तिवारी और पूर्व सरपंच टीकू तिवारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने घंटों समझा-बुझाकर ग्रामीणों को शांत कराया। इसके बाद विद्यालय परिसर में स्थिति सामान्य हुई। जिला शिक्षा विभाग की टीम ने विद्यालय पहुंचकर करीब ढाई घंटे तक मामले की छानबीन और पूछताछ की। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सम्राट शिवमणि ने बताया कि तीनों शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जा रहा है।

निजी खर्चे पर छह छात्राओं को राजगीर घुमाने वाले हेडमास्टर-शिक्षक निलंबित इधर छात्राओं को बिना विभागीय अनुमति राजगीर भ्रमण पर ले जाने और विद्यालय प्रबंधन में अनियमितता के मामले में विवाद बढ़ने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक और टीचर को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर कराई गई जांच के बाद बुधवार को यह कार्रवाई की गई। निलंबित शिक्षकों में शिक्षक एहसान अख्तर और प्रधानाध्यापक कृष्ण भगवान यादव शामिल हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षक एहसान अख्तर ने दो से पांच अक्टूबर के बीच 11वीं कक्षा की छह छात्राओं को अपने निजी खर्च पर राजगीर का भ्रमण कराया था।

इसके लिए उन्होंने अभिभावकों को सरकारी योजना के तहत भ्रमण कराने की गलत जानकारी देकर सहमति ली थी। इस अनधिकृत भ्रमण की जानकारी होने के बावजूद प्रधानाध्यापक ने इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को नहीं दी। जांच में विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर अनुपस्थित रहने, परीक्षा संचालन में अनियमितता और विद्यालय प्रबंधन में गड़बड़ी की शिकायतें भी सही पाई गईं।