Lalu Yadav: छठ पूजा बहाना, मोदी और नीतीश पर निशाना; लालू ने पूछा- कहां गईं 12 हजार ट्रेनें

Lalu Yadav: छठ पूजा बहाना, मोदी और नीतीश पर निशाना; लालू ने पूछा- कहां गईं 12 हजार ट्रेनें

संक्षेप: लालू यादव ने कहा है कि डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 𝟒 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते है। 

FmmLalu Yadav News: राष्ट्रीय जनता दल(RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने छठ महापर्व के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पीएम पर जुमलेबाजी का आरोप लगाते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकार में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। आस्था के महापर्व में घर लौटने के लिए 12 हजार ट्रेन चलाने का वादा झूठा निकला। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लालू ने अपनी बात कही है।

ट्विटर हैंडल पर लालू यादव ने लिखा है कि झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघारते हुए कहा था कि देश की कुल 𝟏𝟑,𝟏𝟗𝟖 ट्रेनों में से 𝟏𝟐,𝟎𝟎𝟎 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जायेंगी। यह भी सफेद झूठ निकला। 𝟐𝟎 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते। मेरे बिहारवासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। कितना शर्मनाक है?

डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 𝟒 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते है। 𝐔𝐏𝐀 सरकार के बाद से 𝐍𝐃𝐀 सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी है।

इससे पहले पीएम मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय की जनसभा में शुक्रवार को लालू यादव पर जोरदार हमला किया। कहा कि बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार राजद और लालू का है। परिवार के सदस्य बेल पर चल रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार से ही बता रहे हैं कि उनका राज आया तो बिहार में छर्रा, कट्टा, दोनाली और घर से उठाने वाली सरकार बिहार में बन जाएगी। कहा कि नौकरी से लिए जमीन लिखवाने वाले आज नौकरी देने की बात करते हैं। राजद और कांग्रेस को बिहार में सत्ता से बाहर रखना है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
