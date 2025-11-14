Tarari Assembly Seat Result LIVE 2025: तरारी सीट का नतीजा; विशाल प्रशांत, चंद्रशेखर सिंह और मदन सिंह में कौन जीतेगा
संक्षेप: Tarari Assembly Seat Result LIVE 2025: बीजेपी के विशाल प्रशांत, जन सुराज के चंद्रशेखर सिंह और सीपीआई माले के मदन सिंह चंद्रवंशी के बीच हार जीत का मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। तरारी विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी।
Tarari Assembly Seat Result LIVE 2025: भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट पर इस बार सियासी जंग बेहद रोमांचक हो गई है। इस सीट से बीजेपी के विशाल प्रशांत, जन सुराज पार्टी के चंद्रशेखर सिंह और सीपीआई माले के मदन सिंह चंद्रवंशी के बीच हार-जीत का मुकाबला चल रहा है। 2024 के उपचुनाव में सुनील पांडेय के बेटे विशाल प्रशांत ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इस बार वे पहली बार पूर्ण विधानसभा चुनाव में मैदान में हैं और अपनी सीट बरकरार रखने की चुनौती झेल रहे हैं। तरारी सीट के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो होगी। फिलहाल इस सीट पर शुरुआती रुझानों को लेकर क्षेत्र में उत्सुकता है। पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ...
6:15 AM - Tarari Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना
Tarari Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना की प्रक्रिया के तहत पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। तरारी सीट पर पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।