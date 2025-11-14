Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newstarari assembly seat result live 2025 who win bjp vishal prashant jan suraaj chandrashekhar cpi ml madan chandravanshi
Tarari Assembly Seat Result LIVE 2025: तरारी सीट का नतीजा; विशाल प्रशांत, चंद्रशेखर सिंह और मदन सिंह में कौन जीतेगा

Tarari Assembly Seat Result LIVE 2025: तरारी सीट का नतीजा; विशाल प्रशांत, चंद्रशेखर सिंह और मदन सिंह में कौन जीतेगा

संक्षेप: Tarari Assembly Seat Result LIVE 2025: बीजेपी के विशाल प्रशांत, जन सुराज के चंद्रशेखर सिंह और सीपीआई माले के मदन सिंह चंद्रवंशी के बीच हार जीत का मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। तरारी विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

Fri, 14 Nov 2025 06:25 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Tarari Assembly Seat Result LIVE 2025: भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट पर इस बार सियासी जंग बेहद रोमांचक हो गई है। इस सीट से बीजेपी के विशाल प्रशांत, जन सुराज पार्टी के चंद्रशेखर सिंह और सीपीआई माले के मदन सिंह चंद्रवंशी के बीच हार-जीत का मुकाबला चल रहा है। 2024 के उपचुनाव में सुनील पांडेय के बेटे विशाल प्रशांत ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इस बार वे पहली बार पूर्ण विधानसभा चुनाव में मैदान में हैं और अपनी सीट बरकरार रखने की चुनौती झेल रहे हैं। तरारी सीट के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो होगी। फिलहाल इस सीट पर शुरुआती रुझानों को लेकर क्षेत्र में उत्सुकता है। पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

6:15 AM - Tarari Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना

Tarari Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना की प्रक्रिया के तहत पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। तरारी सीट पर पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Politics tarari अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।