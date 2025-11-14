Hindustan Hindi News
Tarapur Assembly Seat Result 2025
Tarapur Result LIVE: तारापुर चुनाव नतीजा; सम्राट चौधरी, अरुण शाह या संतोष सिंह में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Tarapur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार की हॉट सीट में एक तारापुर से भाजपा के सम्राट चौधरी मैदान में है। जिनकी टक्कर राजद के अरुण शाह से है। ऐसे में हर किसी की नजर इस बात पर है, सम्राट चौधरी कितने बड़े अंतर जीतते हैं, या फिर RJD कैंडिडेट भारी पडेंगे।

Fri, 14 Nov 2025 05:30 AMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, मुंगेर
Tarapur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के मुंगेर जिले की तारापुर हॉट सीटों में एक है। इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनावी मैदान है। जिनका मुकाबला आरजेडी के अरुण शाह और जन सुराज के डॉ संतोष सिंह से है। शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी ने आखिरी बार 2010 में चुनाव लड़ा था। सम्राट चौधरी का प्रवेश सक्रिय राजनीति में 1990 में हुआ। 1995 में उन्हें एक राजनीतिक मामले में 89 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में वो कृषि मंत्री बने। लेकिन उनकी कम उम्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ। साल 2000 और 2010 में वो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। साल 2014 में वो नगर विकास विभाग के मंत्री रहे। साल 2018 में वो राजद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। तारापुर में 6 नवंबर को पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है। 58.33 फीसदी वोट पड़े हैं।

2020 के चुनाव की बात करें तो तारापुर से जदयू के मेवा लाल चौधरी ने राजद की दिव्य प्रकाश को हराया था। तीसरे नंबर पर एलजेपी की मीना देवी रही थीं। लेकिन इस बार सीट बंटवारे में तारापुर विधानसभा सीट बीजेपी को मिली है। तारापुर से सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी सबसे ज्यादा 6 बार विधायक रहे। उन्होंने तीन बार आरजेडी, एक-एक बार समता पार्टी एवं कांग्रेस और एक बार निर्दलीय चुनाव जीता। वहीं बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी भी दो बार तारापुर से जेडीयू के विधायक रहे।

कोरोना काल में मेवालाल का निधन होने के बाद 2021 में उपचुनाव हुआ, जिसमें जेडीयू के राजीव सिंह ने आरजेडी के अरुण साह को हराया था। तारापुर विधानसभा सीट पर स्थानीय मुद्दों से ज्यादा जातिगत समीकरण चुनावों को प्रभावित करते रहे हैं। यहां कुशवाहा जाति निर्णायक भूमिका में रहती है। यादव जाति के वोटर भी अच्छी संख्या में हैं। इसके अलावा वैश्य, राजपूत समेत अन्य सवर्ण जातियों के मतदाता भी चुनाव में प्रभाव रखते हैं।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।