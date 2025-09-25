तारापुर विधानसभा: JDU के गढ़ में RJD को खोई जमीन की तलाश, कुशवाहा की भूमिका निर्णायक

तारापुर विधान सभा की राजनीति में शकुनी चौधरी और प्रो. मेवालाल चौधरी का वर्चस्व रहा है। कुनी चौधरी तारापुर से छह बार जीते, जबकि उनकी पत्नी पार्वती देवी एक बार जीतीं।

Bihar Election: मुंगेर के तारापुर विधान सभा का गठन 1951 में हुआ था। इसके गठन के बाद से अब तक यहां 19 बार चुनाव हुए, जिनमें दो उपचुनाव भी शामिल हैं। यहां के चुनाव परिणाम कुशवाहा (कोयरी) और वैश्य समुदाय के मतदातन से प्रभावित होता रहा है। हालांकि यहां के कुशवाहा समाज ज्यादा संगठित हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी ने यहां से चार बार जीत दर्ज की है। जदयू ने छह बार, जिसमें से दो बार समता पार्टी के रूप में यहां से सफलता पाई है। राष्ट्रीय जनता दल ने दो बार। इसके अलावा संयुक्त समाजवादी पार्टी, शोषित दल, जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और निर्दलीय उम्मीदवार ने भी एक-एक बार तारापुर विधान सभा सीट जीती है।

तारापुर विधान सभा की राजनीति में शकुनी चौधरी और प्रो. मेवालाल चौधरी का वर्चस्व रहा है। हालांकि कोविड के दौरान, वर्ष 2021 में मेवालाल चौधरी का आकस्मिक निधन हो गया। शकुनी चौधरी तारापुर से छह बार जीते, जबकि उनकी पत्नी पार्वती देवी एक बार जीतीं। शकुनी चौधरी निर्दलीय के अलावा कांग्रेस, समता पार्टी और आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर जीत हासिल की। वे राबड़ी देवी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। प्रो. मेवालाल चौधरी दो बार और उनकी पत्नी नीता चौधरी एक बार जदयू के टिकट से चुनाव जीते। दोनो ही कुशवाहा जाति से आते हैं।

कुशवाहा और वैश्य जातियों का दबदबा 2015 से लगातार तीन विधान सभा चुनावों में जदयू लगातार यहां अपनी सीट बरकरार रखने में कामयाब रही है। तारापुर विधानसभा में पहले 3,46,475 मतदाता, अब 3,20,563 मतदाता हैं। 171794 पुरुष, 148760 महिलाएं और थर्ड जेंडर 09। जिसमें अनुसूचित जाति 15.1%, मुस्लिम मतदाता 6.8% और शहरी मतदाता केवल 12.38% रहे। तारापुर में पहले 341 पोलिंग बूथ थे अब बढ़कर 412 हो गये हैं। तारापुर का स्थान भारत के उन शहरों में है जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसके बलिदान के लिए याद किया जाता है। यहां कुशवाहा और वैश्य जातियों का दबदबा रहा है। 15 फरवरी 1932 को तारापुर में झंडा सत्याग्रह आयोजित किया गया था।

अब तक के विधायक वर्ष जीते पार्टी

1952 बासुकीनाथ राय कांग्रेस

1957 बासुकीनाथ राय कांग्रेस

1962 जय जय मंगल सिंह कांग्रेस

1967 बीएन प्रशांत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी

1969 तारिणी प्रसाद सिंह शोषित दल

1972 तारिणी प्रसाद सिंह कांग्रेस

1976 कौशल्या देवी जनता पार्टी

1980 नारायण यादव कम्युनिस्ट पार्टी

1985 शकुनी चौधरी निर्दलीय

1990 शकुनी चौधरी कांग्रेस

1995 शकुनी चौधरी समता पार्टी

1998 पार्वती दे समता पार्टी

2000 शकुनी चौधरी राजद

2005 शकुनी चौधरी राजद

2010 नीता चौधरी जदयू

2015 मेवालाल चौधरी जदयू

2020 मेवालाल चौधरी जदयू

2021 राजीव कुमार सिंह जदयू

क्षेत्रफल: 450 वर्ग किलोमीटर लगभग

उत्तर : भागलपुर

दक्षिण : बेलहर

पूरब : अमरपुर, बांका

पश्चिम : जमालपुर

जीत-हार का अंतर प्रत्याशी प्राप्त मत

नीता चौधरी (जदयू) 44582

शकुनी चौधरी (राजद) 30704

अंतर 13878

कहते हैं विधायक हर क्षेत्र में तारापुर में भरपूर विकास हुआ है। मेरे कार्यकाल में मुहाने वीयर और सिंधुवारिणी सिंचाई परियोजनाओं पर काम हुआ। करीब 18 करोड़ रुपये से सुल्तानगंज में गंगा के पानी को लिफ्ट करके बदुआ और खड़गपुर डैम में पहुंचाया जायेगा ताकि तारापुर विधान सभा क्षेत्र के किसान खुशहाल हो सके। तारापुर में 100 बेड का अधुनिक अस्पताल की शुरुआत की गयी है। -राजीव सिंह, जदयू विधायक, तारापुर

आरजेडी का जवाब तारापुर में स्वास्थ्य और शिक्षा पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। बिना इलाज किये मरीजों को बस रेफर कर देते हैं। पढ़ाने वाले शिक्षकों से पढ़ाई इतर अन्य काम लिये जा रह हैं। तारापुर विधान सभा में दो नगर पंचायत और एक नगर परिषद है लेकिन हल्की बारिश होते ही यहां नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगता है। -अरुण शाह, राजद

अंकुरित शिवलिंग मान्यता है कि तारापुर का बाबा रत्नेश्वर नाथ महादेव मंदिर पाल कालीन मंदिर है। मंदिर की शिलाओं पर पाली भाषा की लिखावट से इतिहासकार ऐसा मानते हैं। किंवदंती यह भी है कि यह मंदिर का स्वरूप है। पुराने लोग कहते है कि खेत की जुताई के दौरान हल एक शिला से टकराया और वहां से रक्तस्राव होने लगा। संतों की उपस्थिति में जब खुदाई की गई तो भूमि के गर्भ से एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ।

इस बार के चुनाव के मुद्दे ● अतिक्रमण और जाम से शहर को निजात

● बाजार और और सब्जी मंडी में जलजमाव

● 15 वर्ष पहले बने धनपुरा पुल को अबतक नहीं किया गया चालू। इस चालू करने का मुद्दा।

● संग्रामपुर में सिंचाई का पानी पहुंचाने का मुद्दा

पांच वर्षों ये हुए बदलाव ● गांव-गांव से लेकर गलियों तक सड़कों का निर्माण

● सिंचाई के क्षेत्र में हुई कई काम

● भीम बांध और खड़गपुर झील में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये सौंदर्यीकरण का काम

● तारापुर के आरएस कॉलेज में पीजी की पढ़ाई और विश्विद्यालय के विस्तार पटल की शुरुआत

काम जो नहीं हुए ● तारापुर शहरी क्षेत्र में जाम और अतिक्रम से लोगों नहीं मिली मुक्ति

● नगर पंचायत क्षेत्र में नाला और सड़कों का नहीं हो सका निर्माण

● झड़कहवा डैम से पानी आने के कारण हरपुर पश्चिमी बहियार में के सैकड़ों एकड़ खेतों में जलजमाव की समस्या