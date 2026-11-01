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बिहार में बनेगी सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बिहार में स्थापित होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधऱी ने इस बारे में ऐलान किया है। सीएम सम्राट चौधऱी ने कहा कि प्रधानमंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरदार पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

Bihar Chief Minister Samrat Choudhary
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधऱी।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी। वे शनिवार को पटेल जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। साझी विरासत अभियान द्वारा बापू सभागार में हुए समारोह में सीएम ने पटेल के तैल्यचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।सीएम ने कहा कि सरदार पटेल देश के सबसे मजबूत गृह मंत्रियों में से एक थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वर्ष 2047 तक विकसित एवं आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरदार पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मौके पर मंत्री रामकृपाल यादव, श्रीभगवान सिंह कुशवाहा,डॉ. प्रमोद कुमार, शीला कुमारी, विधायक उपेंद्र प्रसाद, अश्वमेघ देवी, रत्नेश कुमार, अरुण माझी, विधान पार्षद संजय गांधी, किसान आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण मेहता मौजूद थे।एम

अखंड भारत के निर्माण में पटेल का योगदान अतुलनीय : निशांत

इधर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि सरदार पटेल का योगदान देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने में अतुलनीय एवं अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता के बाद अनेक रियासतों का एकीकरण कर उन्होंने एक सशक्त और अखंड भारत की नींव रखी। वे शनिवार को पटना स्थित अशोक कन्वेंशन केंद्र में पटेल की 151वीं जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

सीएम ने दी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि

पटना। सीएम सम्राट चौधरी ने शनिवार को स्व. सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके पहले भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर पटेल चौक, चितकोहरा पुल के निकट सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा के प्रांगण में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी, विस के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, मंत्री विजय सिन्हा, डॉ. दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, शीला कुमारी, रत्नेश सादा, लखेन्द्र कुमार रौशन, विधायक श्याम रजक, संजीव चौरसिया, संजय कुमार आदि थे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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