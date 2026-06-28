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बिहार में तालिबानी इंसाफ, मोबाइल और पैसे चोरी करने के आरोप में युवक को पीट-पीटकर मार डाला

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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Hajipur Mob Lynching Case: हाजीपुर के पचिसकुरवा गांव के पास एक होटल में चोरी के आरोप में बिदुपुर निवासी 31 वर्षीय संतोष पासवान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। एसपी शुभांक मिश्रा मामले की जांच कर रहे हैं।

बिहार में तालिबानी इंसाफ, मोबाइल और पैसे चोरी करने के आरोप में युवक को पीट-पीटकर मार डाला

Hajipur Mob Lynching Case: बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर से कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली एक बेहद ही खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां चोरी का आरोप लगाकर एक युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरी वारदात हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र थाना के अंतर्गत आने वाले पचिसकुरवा गांव के पास अंजाम दी गई है। शुक्रवार की रात एक स्थानीय होटल से कथित तौर पर रुपए और मोबाइल की चोरी करते रंगे हाथों धराए एक युवक को वहां मौजूद उग्र लोगों ने कानून हाथ में लेते हुए इस कदर पीटा कि उसकी जान ही चली गई। घटना के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को वहीं छोड़ दिया, जिसे शनिवार की सुबह बरामद किया गया।

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शनिवार की सुबह पचिसकुरवा गांव के पास मिला शव

इस घटना के बाद शनिवार की सुबह जैसे ही स्थानीय ग्रामीणों ने होटल के समीप युवक का शव देखा, पूरे इलाके में भारी हड़कंप मच गया। चोरी के आरोप में युवक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की इस गंभीर सूचना पर वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा और औद्योगिक थाना के थाना प्रभारी अरविंद पासवान तुरंत भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत पूरी जगह को सील करते हुए आसपास के लोगों, दुकानदारों और होटल के कर्मचारियों से इस पूरी वारदात के संबंध में गहन पूछताछ की और जानकारी जुटाई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बिदुपुर के रहीमापुर का रहने वाला था 31 वर्षीय मृतक संतोष पासवान

पुलिस जांच और स्थानीय इनपुट्स के बाद इस खूनी वारदात का शिकार हुए मृत युवक की पूरी पहचान भी स्पष्ट हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार, मृत युवक वैशाली जिले के ही बिदुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रहीमापुर गांव का निवासी था। वह रहीमापुर निवासी बिशनदेव पासवान का 31 वर्षीय पुत्र संतोष पासवान था। संतोष की मौत की खबर जैसे ही उसके पैतृक गांव पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया। एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात और नामजद उपद्रवियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और होटल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर मारपीट में शामिल मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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