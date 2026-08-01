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अवैध संबंध में तालिबानी सजा! महिला को सरेआम थूक चटवाया, वीडियो वायरल होने पर एफआईआर

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, बलिया (बेगूसराय)
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बेगूसराय के बलिया में एक महिला को सरेआम थूक चटवाने का वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध में कुछ लोगों ने महिला के साथ अमानवीय व्यवहार किया।

begusarai woman forced to spit in public
बेगूसराय में महिला को थूक चटवाने का वीडियो वायरल

बिहार के बेगूसराय से अवैध संबंध में एक महिला के साथ 'तालिबानी सजा' का शर्मनाक मामला सामने आया है। जिले के बलिया में कथित तौर पर प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर एक महिला को सरेआम थूक चटवाया गया। इसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। हालांकि, हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो कुछ लोग महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मामला अवैध संबंध और दुराचार से जुड़ा बताया जा रहा है। यह घटना बलिया नगर परिषद क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। वायरल वीडियो के आधार पर कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने पहले महिला को जमीन पर थूकवाया और फिर उसे चटवाया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चा चल रही है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि कथित तौर पर महिला को एक युवक के साथ देख लिया। उसके बाद उसे 'तालिबानी सजा' दी गई।

पुलिस ने केस दर्ज किया

स्थानीय लोगों के अनुसार वीडियो में दिखाई देने वाले युवक स्थानीय ही है। इस घटना को लेकर पीड़िता ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद डीएसपी सुबोध कुमार, थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने मामले की गहन जांच की। थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

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सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग

पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश रौशन उर्फ मुन्ना एवं नगर मंडल अध्यक्ष कुंदन किशोर रस्तोगी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी महिला के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार करना गंभीर अपराध है। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

वहीं, बलिया प्रखंड के उपप्रमुख सच्चिदानंद पासवान, भाकपा माले नेता इंद्रदेव राम तथा जदयू कार्यकर्ता मो. बिलाल ने भी घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त ऐक्शन लेने की मांग की है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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