छेड़खानी के आरोपियों को तालिबानी सजा; सिर मुड़ाया, मुंह में कालिख पोती, कपड़े उतार घुमाया

लड़कों को अर्द्धनग्न कर चप्पल-जूते की माला पहनाई गई एवं मुंह में कालिख पोतकर गांव में घुमाया गया। सोशल मीडिया पर लड़कों के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है।

बिहार के पूर्णिया से लड़की से छेड़खानी के आरोप में दो युवकों के साथ बर्बरता का एक मामला सामने आया है। घटना केनगर थाना के एक गांव की है। मामले में लड़की एवं लड़के के पक्ष से केनगर थाना में अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मामला रविवार का बताया जा रहा है।

आरोप है कि दो युवक एक लड़की से छेड़खानी कर रहे थे। जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले तो उसकी पिटाई की, फिर उनका सिर मुंडवाया गया। आक्रोशित भीड़ यहीं नहीं रूकी। दोनों लड़कों को अर्द्धनग्न कर चप्पल-जूते की माला पहनाई गई एवं मुंह में कालिख पोतकर गांव में घुमाया गया। सोशल मीडिया पर लड़कों के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल होने के बाद समाज में तनाव है। मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां लड़की के परिवार वालों ने दोनों युवकों पर घर में घुसकर छेड़खानी का आरोप लगाया है, वहीं गांव में प्रेम प्रसंग की भी चर्चा है।

इधर लड़के के परिजनों ने छेड़खानी के आरोप को झूठा बताया है। उनका कहना है कि दोनों को बुलाकर कांड को अंजाम दिया गया। गांव के कुछ लोगों ने लड़कों को फोन से बुलाया, फिर उनके साथ बर्बरता की गई है। उनकी ओर से 30- 35 लोगों पर आरोप लगाया गया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।