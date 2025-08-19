बिहार में पुलिसवालों के साथ सेल्फी लेने पर बैन, डीजीपी का आदेश, बताई ये वजह

बिहार में आम जनता और मीडियाकर्मियों के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ सेल्फी लेने पर रोक लगा दी है। डीजीपी ने इससे संबंधित पत्र सभी पुलिस पदाधिकारियों को लिखा है। पुलिस अधिकारियों के साथ ली गई सेल्फियों के गलत इस्तेमाल की शिकायतें बढ़ी थीं, जिसके कारण यह फैसला लिया गया।

बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने आम जनता और मीडियाकर्मियों के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ सेल्फी लेने पर रोक लगा दी है। अब कोई भी पुलिस पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में सेल्फी की अनुमति नहीं देगा। डीजीपी ने इससे संबंधित पत्र सभी पुलिस पदाधिकारियों को लिखा है। पुलिस अधिकारियों के साथ ली गई सेल्फियों के गलत इस्तेमाल की शिकायतें बढ़ी थीं, जिसके कारण यह फैसला लिया गया।

डीजीपी ने साफ कहा कि शिष्टाचार मुलाकात के दौरान भी सेल्फी लेना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश की अनदेखी करने वाले पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शिकायतें आ रहीं थी, कि पुलिस पदाधिकारियों के साथ सेल्फी खिंचवाकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों से अपने नजदीकी संबंध होने का धौंस दिखा कर कनीय पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों पर गलत कार्य करने का दबाव बनाते हैं।

शिकायतें मिलने के बाद डीजीपी ने अब पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि वे किसी भी व्यक्ति से मुलाकात के दौरान सेल्फी नहीं खीचवाएं। सेल्फी लेकर उसका बेजा इस्तेमाल करने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किये जाने की तैयारी है।

हाल के कुछ दिनों में पुलिसकर्मियो की रील्स भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। इसको लेकर भी एडीजी (कानून व्यवस्था) पंकज दराड़ के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया था कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और फोटो वायरल हुए, जिनमें महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान भारी मेकअप और गहनों में रील बनाते हुए नजर आईं। इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की बात कही गई है।