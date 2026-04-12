टेलर मास्टर की चाकू गोदकर हत्या, 2 भाई और मां पर जानलेवा हमला; बिहार में कहां हुआ खूनी कांड?

आधा दर्जन से अधिक बदमाश पड़ोस के बसतवाड़ा गांव से जहांगीर आलम के घर पहुंच गए। हमलावरों के पास हॉकी स्टिक, डंडे और बांस थे। विरोध करने पर जहांगीर आलम को चाकू से गोद दिया।

Bihar Crime News: बिहार के दरभंगा में एक टेलर मास्टर को बदमाशों ने चाकू गोदकर मारा डाला और बीच बचाव करने गए भाई और मां को भी जख्मी कर दिया। जिले के सिमरी थाना क्षेत्र की भारठी पंचायत के मनिहास गांव की घटना है। बगल के गांव से पहुंचे आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने एक युवक को घर से बुलाकर चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस कांड की तहकीकात में जुट गई है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर कांड के कारणों का पता लगा रही है।

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सिमरी पुलिस ने लाश को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए दरभंगा भेजा गया है। मृतक मनिहास निवासी 27 वर्षीय जहांगीर आलम बताया गया है। सिमरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि इस मामले बसतवाड़ा निवसी मो. आदिल को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मौके पर पहुंची एसएफएल की टीम ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।

बताया गया है कि मो. जहांगीर आलम का विवाह लगभग एक वर्ष पूर्व हुआ था। वह टेलर मास्टर का काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। परिजनों ने बताया कि दिन में ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शनिवार की देर शाम आधा दर्जन से अधिक बदमाश पड़ोस के बसतवाड़ा गांव से जहांगीर आलम के घर पहुंच गए। हमलावरों के पास हॉकी स्टिक, डंडे और बांस थे। विरोध करने पर जहांगीर आलम को चाकू से गोद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।