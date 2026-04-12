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टेलर मास्टर की चाकू गोदकर हत्या, 2 भाई और मां पर जानलेवा हमला; बिहार में कहां हुआ खूनी कांड?

Apr 12, 2026 06:37 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, दरभंगा
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आधा दर्जन से अधिक बदमाश पड़ोस के बसतवाड़ा गांव से जहांगीर आलम के घर पहुंच गए। हमलावरों के पास हॉकी स्टिक, डंडे और बांस थे। विरोध करने पर जहांगीर आलम को चाकू से गोद दिया।

टेलर मास्टर की चाकू गोदकर हत्या, 2 भाई और मां पर जानलेवा हमला; बिहार में कहां हुआ खूनी कांड?

Bihar Crime News: बिहार के दरभंगा में एक टेलर मास्टर को बदमाशों ने चाकू गोदकर मारा डाला और बीच बचाव करने गए भाई और मां को भी जख्मी कर दिया। जिले के सिमरी थाना क्षेत्र की भारठी पंचायत के मनिहास गांव की घटना है। बगल के गांव से पहुंचे आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने एक युवक को घर से बुलाकर चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस कांड की तहकीकात में जुट गई है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर कांड के कारणों का पता लगा रही है।

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सिमरी पुलिस ने लाश को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए दरभंगा भेजा गया है। मृतक मनिहास निवासी 27 वर्षीय जहांगीर आलम बताया गया है। सिमरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि इस मामले बसतवाड़ा निवसी मो. आदिल को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मौके पर पहुंची एसएफएल की टीम ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।

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बताया गया है कि मो. जहांगीर आलम का विवाह लगभग एक वर्ष पूर्व हुआ था। वह टेलर मास्टर का काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। परिजनों ने बताया कि दिन में ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शनिवार की देर शाम आधा दर्जन से अधिक बदमाश पड़ोस के बसतवाड़ा गांव से जहांगीर आलम के घर पहुंच गए। हमलावरों के पास हॉकी स्टिक, डंडे और बांस थे। विरोध करने पर जहांगीर आलम को चाकू से गोद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

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बदमाशों ने बचाने पहुंचे मृतक के भाई फरमूद आलम और चचेरे भाई दस्तगीर आलम को भी चाकू मारकर घायल कर दिया गया। मां कौशर खातून जब बीच-बचाव करने पहुंची तो हमलावरों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सिमरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गयी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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