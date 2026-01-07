सीधी भर्ती से 38 तरह के पदों पर नियुक्ति का सिलेबस तैयार, प्रश्न और इंटरव्यू पर जरूरी जानकारी

संक्षेप: अलग-अलग पदों पर नियुक्ति के लिए 50 से लेकर 150 तक सवाल होंगे। इनमें कई पद ऐसे हैं जिसमें केवल साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति होगी।

एनसीईआरटी ने केंद्र सरकार में सीधी भर्ती से 38 तरह के पदों पर नियुक्ति के लिए सिलेबस, प्रश्नपत्र और अंक की स्कीम तैयार कर ली है। विभिन्न विभागों में यह नियुक्तियां असिस्टेंट इंजीनियर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आदि पदों पर होनी हैं। इन गैर शैक्षणिक पदों के लिए प्रश्न पत्रों का पैटर्न भी एनसीईआरटी की ओर से जारी किया गया है। एनसीईआरटी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी यह भी देख सकेंगे कि किस पद के लिए कितने अंकों के लिए और किस विषय से सवाल आएंगे। अलग-अलग पदों पर नियुक्ति के लिए 50 से लेकर 150 तक सवाल होंगे। इनमें कई पद ऐसे हैं जिसमें केवल साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति होगी।

कई पद ऐसे हैं जिनमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ साक्षात्कार होगा। असिस्टेंड इंजीनियर ग्रेड ए के पद के लिए सीबीटी और इंटरव्यू होगा। इसमें 150 अंक का सीबीटी व इंटरव्यू और 50 अंकों का स्किल टेस्ट होगा। सीबीटी में दो सेक्शन होंगे। सेक्शन एक में 50 अंकों के लिए 100 सवाल होंगे जबकि सेक्शन बी में 100 अंक के लिए 100 सवाल होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अनारक्षित क्षेणी के अभ्यर्थी 40 फीसदी और आरक्षित श्रेणी वाले 35 फीसदी पर पास होंगे।

अंग्रेजी, करेंट अफेयर्स, जीए और कंप्रीहेंशन से होंगे सवाल अधिकतर पदों पर सेक्शन ए में अंग्रेजी, करेंट अफेयर्स, जीए और कंप्रीहेंशन से सवाल होंगे। इसमें सेक्शन ए में किसी में 50, किसी में 75 तो किसी पद के लिए 100 सवाल होंगे। जेरनल अवेयरनेस टॉपिक पर लगभग सभी पदों पर 15 से 25 सवाल पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में संबंधित पदों से जुड़े विषयों के सवाल होंगे, जिसका सिलेबस एनसीईआरटी ने अपलोड कर दिया है।