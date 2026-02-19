Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

5 लाख से अधिक बच्चों के पोषाक, छात्रवृत्ति, साइकिल योजना पर तलवार; 28 फरवरी तक अंतिम मौका

Feb 19, 2026 10:12 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधकारी को इन्हें सुधारने की हिदायत दी है। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर 2025-26 सत्र के 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले 18 लाख 95 हजार 270 छात्र-छात्राओं के डाटा की जांच कर उन्हें सही करना है।

5 लाख से अधिक बच्चों के पोषाक, छात्रवृत्ति, साइकिल योजना पर तलवार; 28 फरवरी तक अंतिम मौका

बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से 10 तक के पांच लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर ब्योरे में गलतियां हैं। इसमें चालू सत्र 2025-26 में तीन लाख से अधिक विद्यालयों के ब्योरे (डाटा) में गलतियां हैं, जबकि 2024-25 सत्र के दो लाख से अधिक बच्चों के डाटा गलत हैं। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर बच्चों के डाटा की गलती सुधारने के लिए अब अंतिम रूप से 28 फरवरी तक का मौका दिया है। पहले यह 15 फरवरी तक करना था। विद्यार्थियों के डाटा में सुधार नहीं होने पर पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल आदि योजनाओं से वे वंचित रह जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधकारी (योजना एवं लेखा) को इन्हें सुधारने की हिदायत दी है। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर 2025-26 सत्र के 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले 18 लाख 95 हजार 270 छात्र-छात्राओं के डाटा की जांच कर उन्हें सही करना था। इसमें से 15 लाख 49 हजार 833 के डाटा की जांच कर उन्हें सही करना था। इसमें से 15 लाख 49 हजार 833 छात्र-छात्राओं के डाटा की गलतियों को सुधारा गया है। यानी अब भी 3 लाख 45 हजार 437 छात्र-छात्राओं के डाटा की गलती सुधारना बाकी है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले 21 लाख 97 हजार 873 छात्र-छात्राओं में 19 लाख 63 हजार 938 छात्र-छात्राओं की डाटा की त्रुटि दूर की जा सकी है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 28 फरवरी तक छात्र-छात्राओं के डाटा की त्रुटि दूर नहीं की गयी तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्याापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ ओर डीईओ को इसके बाद अलग डाटा सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा।

विभागीय आदेश में कहा गया है कि निर्धारित तिथि तक सुधार नहीं किया गया तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इधर शिक्षक संगठन का कहना है कि कई अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहे हैं जिनकी एंट्री संबंधित स्कूलों में की गई थी। वहां से रिलीज नहीं किए जाने की वजह से उनकी डेटा एंट्री में दिक्कत आ रही है। विद्यालय के स्तर पर इसमें सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है।

बच्चों के डाटा में इस तरह की त्रुटियां

बच्चे के नाम में गलती, पिता के नाम की त्रुटि, आधार के अंकों की गड़बड़ी, जन्म तिथि में गलती, बच्चे के पता आदि की गलती।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।