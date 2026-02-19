5 लाख से अधिक बच्चों के पोषाक, छात्रवृत्ति, साइकिल योजना पर तलवार; 28 फरवरी तक अंतिम मौका

प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधकारी को इन्हें सुधारने की हिदायत दी है। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर 2025-26 सत्र के 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले 18 लाख 95 हजार 270 छात्र-छात्राओं के डाटा की जांच कर उन्हें सही करना है।

बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से 10 तक के पांच लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर ब्योरे में गलतियां हैं। इसमें चालू सत्र 2025-26 में तीन लाख से अधिक विद्यालयों के ब्योरे (डाटा) में गलतियां हैं, जबकि 2024-25 सत्र के दो लाख से अधिक बच्चों के डाटा गलत हैं। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर बच्चों के डाटा की गलती सुधारने के लिए अब अंतिम रूप से 28 फरवरी तक का मौका दिया है। पहले यह 15 फरवरी तक करना था। विद्यार्थियों के डाटा में सुधार नहीं होने पर पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल आदि योजनाओं से वे वंचित रह जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधकारी (योजना एवं लेखा) को इन्हें सुधारने की हिदायत दी है। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर 2025-26 सत्र के 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले 18 लाख 95 हजार 270 छात्र-छात्राओं के डाटा की जांच कर उन्हें सही करना था। इसमें से 15 लाख 49 हजार 833 के डाटा की जांच कर उन्हें सही करना था। इसमें से 15 लाख 49 हजार 833 छात्र-छात्राओं के डाटा की गलतियों को सुधारा गया है। यानी अब भी 3 लाख 45 हजार 437 छात्र-छात्राओं के डाटा की गलती सुधारना बाकी है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले 21 लाख 97 हजार 873 छात्र-छात्राओं में 19 लाख 63 हजार 938 छात्र-छात्राओं की डाटा की त्रुटि दूर की जा सकी है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 28 फरवरी तक छात्र-छात्राओं के डाटा की त्रुटि दूर नहीं की गयी तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्याापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ ओर डीईओ को इसके बाद अलग डाटा सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा।

विभागीय आदेश में कहा गया है कि निर्धारित तिथि तक सुधार नहीं किया गया तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इधर शिक्षक संगठन का कहना है कि कई अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहे हैं जिनकी एंट्री संबंधित स्कूलों में की गई थी। वहां से रिलीज नहीं किए जाने की वजह से उनकी डेटा एंट्री में दिक्कत आ रही है। विद्यालय के स्तर पर इसमें सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है।