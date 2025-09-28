बिहार में ई-कॉमर्स कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर कैसे हुई करोड़ों की ठगी, 25 लोगों पर केस

पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि डल्स ई-कॉम इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (ई-कॉम डिलीवरी) ने ऑनलाइन फ्रेंचाइजी का विज्ञापन जारी किया था। इसमें कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली और मुंबई बताया गया। विश्वास जमाने को लेकर दिल्ली और कोलकाता के ऑफिस ले जाकर घुमाया गया।

बिहार में ई-कॉमर्स डिलीवरी कंपनी डल्स ई-कॉम इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड की फ्रेंचाइजी (वितरण अधिकार) दिए जाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में राज्य के विभिन्न जिलों के एक दर्जन से अधिक पीड़ितों की लिखित शिकायत पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। प्राथमिकी में कंपनी मालिक के अलावा 25 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में धोखाधड़ी का आरोप दर्ज किया गया है। जांच की जिम्मेदारी ईओयू के इंस्पेक्टर आदित्य अंशु को मिली है।

पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि डल्स ई-कॉम इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (ई-कॉम डिलीवरी) ने ऑनलाइन फ्रेंचाइजी का विज्ञापन जारी किया था। इसमें कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली और मुंबई बताया गया। विश्वास जमाने को लेकर दिल्ली और कोलकाता के ऑफिस ले जाकर घुमाया गया, जहां कई कार्यरत कर्मचारियों से मुलाकात कराई गई। कंपनी के सीईओ अरुण कुमार दास, मुख्य निदेशक रवि चौधरी, वीएस शिवराम सिंह आदि लोगों के कहने पर पीड़ितों ने अलग-अलग फ्रेंचाइजी स्कीम के तहत पैसा जमा कराया। कंपनी ने अनुबंध कर आश्वासन दिया कि 45 दिनों में कुरियर व अन्य कार्यों का व्यवसाय शुरू कर दिया जाएगा।

लेकिन, समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कोई व्यवसाय शुरू नहीं किया गया। इसके बाद कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा नये-नये आश्वासन दिए जाते रहे। मार्च 2025 में कंपनी ने सभी राज्यों में अपने ऑफिस को बंद कर दिया। संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के मोबाइल नंबर भी बंद हो गये। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि बिहार सहित देश भर में कंपनी ने करीब तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करा कर धोखाधड़ी की है। उन्होंने कंपनी के दिल्ली और मुंबई के जिम्मेदार व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए निवेश राशि वापस दिलाने की मांग की है।

इन लोगों से हुई ठगी नेहा सिंह, मुजफ्फरपुर-12.5 लाख

विकास कुमार, मुजफ्फरपुर-9 लाख

विशाल कुमार, मुजफ्फरपुर-1.5 लाख

रवि/विवेक कुमार, पटना- 28 लाख

प्रताप कुमार, पटना- 12.5 लाख

हर्ष राज, हाजीपुर- 9.5 लाख

सुगम कुमारी, मधुबनी-12.5 लाख

कन्हैया कुमार झा, सहरसा-9.5 लाख

गोपाल कुमार, लखीसराय-3.5 लाख

सुचित्रा देवी, मु्ंगेर- 3.5 लाख

लवलेश कुमार, कटिहार- 3.5 लाख

बीरेंद्र यादव, सारण- 9.50 लाख

रघुवीर कुमार, गया जी- 9.5 लाख