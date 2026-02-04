Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsswiggy delivery boy fire on businessman in patna caught by mob
पटना में स्विगी डिलीवरी बॉय ने कारोबारी पर कट्टा तान चला दी गोली, हाथापाई के बाद भीड़ ने पकड़ा

पटना में स्विगी डिलीवरी बॉय ने कारोबारी पर कट्टा तान चला दी गोली, हाथापाई के बाद भीड़ ने पकड़ा

संक्षेप:

आरोपित वर्तमान में स्विगी में डिलीवरी बॉय है। शम्भू सिंह का राजीव नगर में भी एक मार्केट है। कोरोना काल से पहले आरोपित ने किराये पर यहां दुकान लेकर चाउमीन की दुकान खोली थी, लेकिन दो महीने में ही दुकान बंद कर दी थी। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसे करीब 10 लाख का नुकसान हुआ।

Feb 04, 2026 07:07 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

पटना में कुर्जी इंडस्ट्रियल स्टेट रोड पर मंगलवार को दिनदहाड़े एक बदमाश ने कारोबारी शम्भू सिंह पर गोली चला दी। कारोबारी की सूझबूझ और साहस के कारण उनकी जान बच गई। फायरिंग के दौरान कारोबारी ने बदमाश का हाथ पकड़ लिया और गोली हवा में चल गई। बताया गया कि मंगलवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे शम्भू सिंह किसी काम से बाहर गए थे। लौटकर जैसे ही वे अपनी कार से उतरकर घर में प्रवेश करने लगे, तभी पहले से घात लगाए बदमाश ने पीछे से दौड़कर उन पर कट्टा तान दिया। शम्भू सिंह ने साहस दिखाते हुए बदमाश का हाथ पकड़ा और गोली हवा में चल गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई। कारोबारी की पत्नी और नौकर ने शोर मचाया। इससे आसपास के लोग जुट गए और बदमाश को घेरकर पकड़ लिया। लोगों ने उसकी खूब पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपित की पहचान सिकंदर उर्फ राहुल बिक्रम के रूप में हुई है। दीघा थानाध्यक्ष संजीव कुमार और विधि-व्यवस्था एसडीपीओ दिव्यांजलि मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी ली। बदमाश से एक कट्टा, एक पिस्टलनुमा लाइटर, दो कारतूस और दो चाबियां बरामद हुईं। इनमें एक चाबी बाइक की और दूसरी चारपहिया वाहन की बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:फ्री बिजली के बाद अब 58 लाख गरीबों के छत पर मुफ्त सोलर प्लांट, बजट में ऐलान

कारोबारी से रंगदारी मांगने में जा चुका है जेल: पीड़ित कारोबारी ने बताया कि उनकी बेटी की सगाई बुधवार को है, जिसकी तैयारी में परिवार जुटा था। वर्ष 2024 में उसने शम्भू सिंह से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

दुकान खाली कराने से नाराज है आरोपित

आरोपित वर्तमान में स्विगी में डिलीवरी बॉय है। शम्भू सिंह का राजीव नगर में भी एक मार्केट है। कोरोना काल से पहले आरोपित ने किराये पर यहां दुकान लेकर चाउमीन की दुकान खोली थी, लेकिन दो महीने में ही दुकान बंद कर दी थी। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसे करीब 10 लाख का नुकसान हुआ। नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य) पटना भानु प्रताप सिंह ने बताया कि दीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्जी मोड़ के पास फायरिंग की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बदमाश को एक पिस्टल और एक कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में पैसों के लेन-देन को लेकर पूर्व से विवाद की बात सामने आई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Patna Crime Patna Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।