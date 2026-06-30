पपीते के पत्तों से बना मिठा गुड़, BRABU के वीसी का रिसर्च; नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया में बिहार का परचम

पपीता के पत्ते से गुड़ बनाने का शोध पत्र अध्ययन नीदरलैंड्स के शोध जर्नल एलडब्लूटी-फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुआ है।

बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर बिहार यूनिवरसिटी के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय और उनकी टीम ने पपीते के पत्ते के पाउडर बनाकर गुड़ तैयार किया है। यह शोध पत्र अध्ययन नीदरलैंड्स के शोध जर्नल एलडब्लूटी-फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। कुलपति ने बताया कि पारंपरिक भारतीय खानपान और आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान के जरिए वैश्विक मंच पर स्थापित करना उनकी टीम का मुख्य लक्ष्य रहा है। यह नया शोध किसानों के लिए लाभदायक होगा। औद्योगित तौर पर उत्पादन शुरू हुआ तो उनकी आमदनी बढ़ जाएगी।

वीसी की रिसर्च टीम में बीएचयू के गौरव प्रताप सिंह, डॉ. अभिषेक दत्त त्रिपाठी, उर्वशी विक्रांता, अपर्णा अग्रवाल, विवेक कुमार मौर्य के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक दीपेंद्र कुमार महतो और सऊदी अरब के किंग सऊद यूनिवर्सिटी के डॉ. जावेद मसूद खान शामिल रहे।

कुलपति ने बताया कि वैज्ञानिक जांच के लिए रिसर्च टीम ने आधुनिकतम पहाई रेजोल्यूशन एक्यूरेट मास स्पेक्ट्रोमेट्री और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जैसी जटिल तकनीकों का सहारा लिया। जांच में इस विशेष गुड़ के भीतर पपीते के पत्तों से प्राप्त 22 ऐसे दुर्लभ बायो-एक्टिव यौगिकों (जैसे क्वेरसेटिन, कैटेचिन और फेरुलिक एसिड) की पुष्टि हुई है, जो इससे पहले कभी गुड़ में नहीं पाए गए।

ये तत्व शरीर में इंसुलिन बढ़ाने (एंटी-डायबिटिक), सूजन कम करने (एंटी-इंफ्लेमेटरी), बीपी नियंत्रित करने और कैंसर कोशिकाओं को रोकने में बेहद असरदार माने जाते हैं। अनुसंधान के दौरान विभिन्न मिश्रणों का परीक्षण किया गया, जिसमें प्रति किलोग्राम गुड़ में 40 ग्राम पपीते के पत्तों के पाउडर का फॉर्मूला स्वाद, सुगंध और औषधीय गुणों के मामले में सबसे अचूक और सर्वोत्तम पाया गया।