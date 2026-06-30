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पपीते के पत्तों से बना मिठा गुड़, BRABU के वीसी का रिसर्च; नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया में बिहार का परचम

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रसं
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पपीता के पत्ते से गुड़ बनाने का शोध पत्र अध्ययन नीदरलैंड्स के शोध जर्नल एलडब्लूटी-फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुआ है।

पपीते के पत्तों से बना मिठा गुड़, BRABU के वीसी का रिसर्च; नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया में बिहार का परचम

बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर बिहार यूनिवरसिटी के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय और उनकी टीम ने पपीते के पत्ते के पाउडर बनाकर गुड़ तैयार किया है। यह शोध पत्र अध्ययन नीदरलैंड्स के शोध जर्नल एलडब्लूटी-फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। कुलपति ने बताया कि पारंपरिक भारतीय खानपान और आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान के जरिए वैश्विक मंच पर स्थापित करना उनकी टीम का मुख्य लक्ष्य रहा है। यह नया शोध किसानों के लिए लाभदायक होगा। औद्योगित तौर पर उत्पादन शुरू हुआ तो उनकी आमदनी बढ़ जाएगी।

वीसी की रिसर्च टीम में बीएचयू के गौरव प्रताप सिंह, डॉ. अभिषेक दत्त त्रिपाठी, उर्वशी विक्रांता, अपर्णा अग्रवाल, विवेक कुमार मौर्य के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक दीपेंद्र कुमार महतो और सऊदी अरब के किंग सऊद यूनिवर्सिटी के डॉ. जावेद मसूद खान शामिल रहे।

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कुलपति ने बताया कि वैज्ञानिक जांच के लिए रिसर्च टीम ने आधुनिकतम पहाई रेजोल्यूशन एक्यूरेट मास स्पेक्ट्रोमेट्री और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जैसी जटिल तकनीकों का सहारा लिया। जांच में इस विशेष गुड़ के भीतर पपीते के पत्तों से प्राप्त 22 ऐसे दुर्लभ बायो-एक्टिव यौगिकों (जैसे क्वेरसेटिन, कैटेचिन और फेरुलिक एसिड) की पुष्टि हुई है, जो इससे पहले कभी गुड़ में नहीं पाए गए।

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ये तत्व शरीर में इंसुलिन बढ़ाने (एंटी-डायबिटिक), सूजन कम करने (एंटी-इंफ्लेमेटरी), बीपी नियंत्रित करने और कैंसर कोशिकाओं को रोकने में बेहद असरदार माने जाते हैं। अनुसंधान के दौरान विभिन्न मिश्रणों का परीक्षण किया गया, जिसमें प्रति किलोग्राम गुड़ में 40 ग्राम पपीते के पत्तों के पाउडर का फॉर्मूला स्वाद, सुगंध और औषधीय गुणों के मामले में सबसे अचूक और सर्वोत्तम पाया गया।

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चीनी का सुरक्षित विकल्प

वीसी डीसी राय ने बताया कि यह उत्पाद न केवल सेहत के प्रति सजग उपभोक्ताओं को चीनी का एक बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प देगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार समझे जाने वाले कृषि संसाधनों (जैसे पपीते के पत्ते) को एक नया बाजार मूल्य देकर किसानों की आमदनी को दोगुना करने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इससे पहले भी मुजफ्फरपुर स्थित बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी में कई उभोक्ता सामग्रियों के निर्माण पर शोध हो चुके हैं।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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