Bihar Election: खुदा कसम खाकर कहो की पार्टी से बगावत नहीं करोगे, AIMIM ने टिकट के लिए रखी शर्त

बिहार की राजनीति में अब टिकट के लिए सिर्फ बायोडाटा नहीं, बल्कि वफादारी की गारंटी भी देनी होगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए एक अनोखी शर्त रख दी है। पार्टी से टिकट की चाह रखने वाले उम्मीदवारों को अब खुदा या ईश्वर को साक्षी मानकर यह कसम खानी होगी कि वे पार्टी से कभी बगावत नहीं करेंगे।

पार्टी के प्रदेश महासचिव इस्तिहाक अहमद ने बताया कि जो भी व्यक्ति एआईएमआईएम से टिकट चाहता है, उसे एक हलफनामा भरना पड़ता है। इसके अलावा दो गवाहों के सामने खुदा या ईश्वर की कसम खाकर यह शपथ लेनी होती है कि वे पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, और अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती तो वे न तो बगावत करेंगे, न ही अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ काम करेंगे।

पार्टी ने यह कदम 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उठाया है, जब उसके टिकट पर जीतकर आए पांच में से चार विधायक पाला बदलकर राजद में शामिल हो गए थे। इस बार पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसलिए अब टिकट मांगने वालों से बाकायदा शपथपत्र भरवाया जा रहा है, जिसमें उन्हें लिखित रूप से यह वादा करना होता है कि चुनाव जीतने के बाद वे पार्टी के प्रति निष्ठावान रहेंगे। यह शपथ न सिर्फ पार्टी में वफादारी की गारंटी है, बल्कि संगठन को भीतरघात से बचाने का नया तरीका भी बन चुका है।

शपथ का मजमून कुछ ऐसा है मैं फलां... खुदा/ईश्वर की कसम खाकर शपथ लेता हूं कि एआईएमआईएम का सदस्य हूं। मैंने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी बनने का दावा पेश किया है। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़वाती है, तो मैं पार्टी का वफादार बनकर जीत हासिल करूंगा और हमेशा पार्टी में रहूंगा। अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं विरोध नहीं करूंगा और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का समर्थन करूंगा। यह शपथ मैं खुदा/ईश्वर को साक्षी मानकर दो गवाहों के सामने ले रहा हूं।