Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsswear to allah for not rebellion asaduddin owaisi party aimim put conditions for ticket in bihar election

Bihar Election: खुदा कसम खाकर कहो की पार्टी से बगावत नहीं करोगे, AIMIM ने टिकट के लिए रखी शर्त

शर्त में यह भी है, ‘अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं विरोध नहीं करूंगा और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का समर्थन करूंगा। यह शपथ मैं खुदा/ईश्वर को साक्षी मानकर दो गवाहों के सामने ले रहा हूं।’

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, विनय कुमार अजय, किशनगंजTue, 14 Oct 2025 10:19 AM
share Share
Follow Us on
Bihar Election: खुदा कसम खाकर कहो की पार्टी से बगावत नहीं करोगे, AIMIM ने टिकट के लिए रखी शर्त

बिहार की राजनीति में अब टिकट के लिए सिर्फ बायोडाटा नहीं, बल्कि वफादारी की गारंटी भी देनी होगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए एक अनोखी शर्त रख दी है। पार्टी से टिकट की चाह रखने वाले उम्मीदवारों को अब खुदा या ईश्वर को साक्षी मानकर यह कसम खानी होगी कि वे पार्टी से कभी बगावत नहीं करेंगे।

पार्टी के प्रदेश महासचिव इस्तिहाक अहमद ने बताया कि जो भी व्यक्ति एआईएमआईएम से टिकट चाहता है, उसे एक हलफनामा भरना पड़ता है। इसके अलावा दो गवाहों के सामने खुदा या ईश्वर की कसम खाकर यह शपथ लेनी होती है कि वे पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, और अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती तो वे न तो बगावत करेंगे, न ही अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ काम करेंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव: महागठबंधन की गांठ खुली नहीं, कांग्रेस और VIP प्रत्याशी ने ठोकी ताल
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पार्टी ने यह कदम 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उठाया है, जब उसके टिकट पर जीतकर आए पांच में से चार विधायक पाला बदलकर राजद में शामिल हो गए थे। इस बार पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसलिए अब टिकट मांगने वालों से बाकायदा शपथपत्र भरवाया जा रहा है, जिसमें उन्हें लिखित रूप से यह वादा करना होता है कि चुनाव जीतने के बाद वे पार्टी के प्रति निष्ठावान रहेंगे। यह शपथ न सिर्फ पार्टी में वफादारी की गारंटी है, बल्कि संगठन को भीतरघात से बचाने का नया तरीका भी बन चुका है।

शपथ का मजमून कुछ ऐसा है

मैं फलां... खुदा/ईश्वर की कसम खाकर शपथ लेता हूं कि एआईएमआईएम का सदस्य हूं। मैंने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी बनने का दावा पेश किया है। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़वाती है, तो मैं पार्टी का वफादार बनकर जीत हासिल करूंगा और हमेशा पार्टी में रहूंगा। अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं विरोध नहीं करूंगा और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का समर्थन करूंगा। यह शपथ मैं खुदा/ईश्वर को साक्षी मानकर दो गवाहों के सामने ले रहा हूं।

अब तक 200 से ज्यादा बायोडाटा जमा

बिहार में एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस बार पार्टी को 32 से अधिक सीटों पर लड़ने की उम्मीद है। अब तक लगभग 200 दावेदारों ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से टिकट के लिए अपने बायोडाटा पार्टी कार्यालय में जमा किया है। खास बात यह है कि सभी को पहले शपथ की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है।

ये भी पढ़ें:बिहार की राजनीति में बढ़ रहे करोड़पति, पिछले चुनाव में 194 दौलतमंद जीते
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar News AIMIM अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।