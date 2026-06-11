रिशु श्री को रिमांड पर लेगी SVU; टेंडर फिक्सिंग में आईएएस संजीव, योगेश, अभिलाषा, मुमुक्षु की खुलेगी पोल
रिशु श्री को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है। रिशु श्री के बाद एक-एक कर अन्य अभियुक्तों से भी रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। बताया जा रहा है एसवीयू ने रिशु श्री से पूछे जाने वाले सवालों की सूची तैयार कर लिया है।
Bihar Tender Fixing: जेल में बंद टेंडर फिक्सिंग माफिया रिशु श्री को विशेष निगरानी इकाई रिमांड पर लेगी। आज गुरुवार को एसवीयू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। रिशु श्री को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है। रिशु श्री के बाद एक-एक कर अन्य अभियुक्तों से भी रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। बताया जा रहा है एसवीयू ने रिशु श्री से पूछे जाने वाले सवालों की सूची तैयार कर लिया है। टेंडर फिक्सिंग में आईएएस अधिकारी संजीव हंस, योगेश कुमार सागर, अभिलाषा कुमारी शर्मा, मुमुक्षु कुमार चौधरी समेत सभी अधिकारियों की भूमिका पोल खुलेगी। बताया जा रहा है कि रिशु श्री इंजीनियर तारिणी दास को साढ़े तीन प्रतिशत कमीशन देता था। उमेश सिंह को एक प्रतिशत और मुमुक्षु चौधरी की मनचाही पोस्टिंग करवाता था।
इस मामले में रिशु श्री और संतोष के बाद गिरफ्तार तीनों अधिकारियों का ठेकेदार रिशुश्री से गहरा गठजोड़ था और टेंडर देने के एवज में ये रिशुश्री के अहसानों के बोझ तले दबे थे। रिशु इन्हें लाभ देकर हमेशा अपने पक्ष में ऑब्लाइज करके रखता था। इन्होंने बड़े पैमाने पर अनियमितता कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया। एसवीयू की जांच में पता चला है कि इन पदाधिकारियों ने रिशुश्री के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर सरकारी टेंडर और उसकी गोपनीयता को अपने पक्ष में करते हुए सरकारी राशि का गबन किया। पता चला है कि योजनाओं का बिल पास करने के लिए तारिणी दास को 3.5 फीसदी कमीशन जबकि उमेश कुमार को 1 प्रतिशत कमीशन देता था।
कांड के अनुसंधान में पाया गया कि रिशुश्री ने जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और बीएमएसआईसीएल आदि में अपनी कंपनियों के पक्ष में ठेके लेने को सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी। एसवीयू ने बताया कि सीतामढ़ी डीआरडीए के तत्कालीन निदेशक मुमुक्षु कुमार चौधरी को रिशु श्री ने सीतामढ़ी नगर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिलाया। इसके बाद मुमुक्षु चौधरी के सहयोग से शहरी विकास के परियोजना ठेके को मनमुताबिक कंपनी को मंजूरी दिलाई।
जांच में यह बात भी सामने आई है कि मुमुक्षु चौधरी के सहरसा नगर आयुक्त रहने के दौरान भी उनको रिश्वत देकर रिशु श्री ने शहर विकास की परियोजनाएं अपने पक्ष में ली। एसवीयू के मुताबिक कांड के अनुसंधान में रिशुश्री ने अपने बयान में कहा कि वे भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता तारिणी दास को विपत्र पास कराने के लिए 3.5 फीसदी कमीशन दिया करते थे। कार्यपालक अभियंता उमेश सिंह पर नगर विकास एवं आवास विभाग और बुडको में पदस्थापन के दौरान ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन वर्क एवं अन्य ठेकों में एक फीसदी कमीशन लेने का आरोप है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें