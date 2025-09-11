SVU raids 3 locations of Tirhut RDDE Virendra Patna Mzaffarpr Purnia black property worth Rs 3.8 crores भ्रष्ट अफसर पर शिकंजा; तिरहुत RDDE के 3 ठिकानों पर SVU का छापा, 3.8 करोड़ की काली संपत्ति बनाई, Bihar Hindi News - Hindustan
SVU raids 3 locations of Tirhut RDDE Virendra Patna Mzaffarpr Purnia black property worth Rs 3.8 crores

भ्रष्ट अफसर पर शिकंजा; तिरहुत RDDE के 3 ठिकानों पर SVU का छापा, 3.8 करोड़ की काली संपत्ति बनाई

RDDE के पूर्णिया स्थित पैतृक आवास, पटना स्थित आवास और मुजफ्फरपुर स्थित कार्यालय में छापेमारी चल रही है। पटना स्थित आवास से कैश और गहने मिलने की बात बताई जा रही है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाताThu, 11 Sep 2025 11:10 AM
बिहार के एक बड़े अधिकारी पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट(एसवीयू) ने शिकंजा टाइट कर दिया है। शिक्षा विभाग के तिरहुत प्रमंडल(मुजफ्फरपुर) के आरडीडी वीरेंद्र कुमार सिन्हा के तीन ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई का छापा चल रहा है। घूस से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है। उनके खिला 3.80 करोड़ रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है।

जानकारी के मुताबिक उनके पूर्णिया स्थित पैतृक आवास, पटना स्थित आवास और मुजफ्फरपुर स्थित कार्यालय में छापेमारी चल रही है। पटना स्थित आवास से कैश और गहने मिलने की बात बताई जा रही है। आरोप है कि अरडीडीई कार्यालय में कार्यरत मण्डल नामक कर्मचारी के जरिए घूस का रैकेट चलाने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार आरडीडीई वीरेंद्र कुमार सिन्हा को टीम पटना में पकड़ कर पूछताछ कर रही है। आरडीडीई से जुड़े कर्मचारी से भी पूछताछ की जा रही है। उसके ठिकाने पर भी एसवीयू तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि अरडीडीई ने अपनी संपत्ति का ब्योरा जारी किया था। जिसमें अंतर पा कर एसवीयू की टीम ने छानबीन की।

दो महीने पहले ही आरडीडीई ने किया था प्रभार ग्रहण

तिरहुत आरडीडीई के आवास पर विजिलेंस की छापेमारी और कार्यालय में भी टीम के पहुंचने की सूचना पर कार्यालय कर्मियों ने भी मोबाइल बंद कर लिया। तिरहुत आरडीडीई वीरेंद्र नारायण सिंह ने दो महीने पहले ही प्रभार ग्रहण किया था। सुबह में सूचना मिलते ही अधिकांश कर्मियों ने फोन बंद कर लिया। जिनके फोन खुले हुए थे, उन कर्मियों ने किसी भी तरह की बात करने से इनकार कर दिया। आरडीडीई इससे पहले भी मुजफ्फरपुर में रह चुके है। छापेमारी की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय में चर्चा का बाजार गरम रहा। लोगों का कहना कि कार्यालय में उगाही का बड़ा रैकेट चल रहा था।

लूट मचा रखा था: शिक्षक संघ

हाल के दिनों में आरडीडीई को शिक्षकों से लेकर बच्चों की उपस्थिति की जांच का भी अधिकार विभाग ने आरडीडीई को दिया था। इसके बाद से छह जिलों में लगातार स्कूलों की भी जांच चल रही थी। शिक्षक संघों का कहना कि जांच आड़ में आरडीडीई कार्यालय के कर्मी जमकर लूट मचा रखे थे। उन्हें पदाधिकारी का शह हासिल है।