Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newssvu raid at many places of excise superintendent of aurangabad in illegal earning case
बिहार में उत्पाद अधीक्षक पर SVU का शिकंजा, पटना-जहानाबाद और औरंगाबाद में कई ठिकानों पर छापा

बिहार में उत्पाद अधीक्षक पर SVU का शिकंजा, पटना-जहानाबाद और औरंगाबाद में कई ठिकानों पर छापा

संक्षेप:

अभियुक्त पर आरोप है कि सेवा अवधि के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए और बिहार सरकार में एक लोक सेवक होने के नाते उन्होंने अवैध रूप से और जान बूझकर लगभग 1,58,45,888 /- रुपये की नजायज संपत्ति अर्जित की। यह उनके ज्ञात कानूनी आय के स्रोतों से अधिक है।

Sun, 23 Nov 2025 01:19 PMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) की छापेमारी से खलबली है। एसवीयू ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में कांड दर्ज कर छापेमारी शुरू की है। विशेष न्यायाधीश निगरानी के द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पर औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसरों में एक साथ तलाशी चल रही है। अभियुक्त पर आरोप है कि सेवा अवधि के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए और बिहार सरकार में एक लोक सेवक होने के नाते उन्होंने अवैध रूप से और जान बूझकर लगभग 1,58,45,888 /- रुपये की नजायज संपत्ति अर्जित की। यह उनके ज्ञात कानूनी आय के स्रोतों से अधिक है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन जगहों पर छापेमारी चल रही है

1. अनिल कुमार आजाद, पुत्र स्वर्गीय रतनदेव शर्मा का घर, चाइल्ड जी पब्लिक स्कूल (शिव मंदिर) के पास, सुमेरा, थाना-टेहटा, जिला-जहानाबाद।

2. अनिल कुमार आज़ाद का आवासीय भवन, श्री राम निकुंज, 3 मानस मार्ग, पश्चिमी शिवपुरी, पटना-23

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

3. अनिल कुमार आज़ाद का कार्यालय, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग, बरावन रोड, हनुमान बिगहा के पास, औरंगाबाद-बिहटा रोड, औरंगाबाद।

4. अनिल कुमार आज़ाद, आबकारी अधीक्षक, श्री चिंटू सिंह, प्रथम तल, डॉ. के.के. सिंह अस्पताल के पास, जी.टी. रोड पी.एस.-सदर, औरंगाबाद।

ये भी पढ़ें:बिहार में भाभी के प्रेमी ने देवर को मार दी गोली, लव अफेयर का रहा था विरोध
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Patna Patna News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।