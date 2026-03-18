दार्जलिंग में चाय बगान, महिला मित्र के लिए नेपाल में मकान बनवाया; बिहार का धनकुबेर इंजीनियर
उनके सात ठिकानों पर मंगलवार को एक साथ आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की छापेमारी में यह खुलासा हुआ। हालांकि, जांच अधिकारियों के मुताबिक छापे में बरामद दस्तावेजों की जांच व सत्यापन के बाद पूरी संपत्ति का पता चलेगा।
मधुबनी के जयनगर में तैनात विद्युत कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक ने 17 साल की अपनी सेवा में 100 करोड़ की संपत्ति बनायी। उनके सात ठिकानों पर मंगलवार को एक साथ आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की छापेमारी में यह खुलासा हुआ। हालांकि, जांच अधिकारियों के मुताबिक छापे में बरामद दस्तावेजों की जांच व सत्यापन के बाद पूरी संपत्ति का पता चलेगा।
मनोज रजक ने बिजली कंपनी में 2009 में बतौर सहायक अभियंता योगदान किया था। छापे में अभियंता की संपत्ति बिहार के कई जिलों के अलावा नेपाल और बंगाल में भी होने के प्रमाण मिले हैं। मनोज कुमार व उनके परिजनों के नाम पर सिलीगुड़ी, दरभंगा, सुपौल के करजाईन और अररिया में तीन करोड़ के 17 भूखंडों की जानकारी मिली है।
मनोज कुमार के भाई संजय रजक के नाम पर सुपौल में गैस एजेंसी चलाये जाने तथा अपनी पत्नी वीणा श्री के नाम पर दरभंगा-बिरौल पथ में पेट्रोल पंप के लिए लीज पर भूखंड लिये जाने के भी कागजात मिले हैं। अभियंता के विरुद्ध आय से 62.66 फीसदी अधिक संपत्ति की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। 17 साल की सेवा के दौरान मनोज रजक की कुल अनुमानित आया एक करोड़ 90 लाख 60 हजार है। वहीं, इस दैरान उनकी व्यय एक करोड़ 45 लाख 17 हजार है।
कार्यपालक अभियंता के दरभंगा, जयनगर, और सुपौल के निर्मली व करजाईन स्थित आवास, कार्यालय एवं उनके व्यवसायिक ठिकानों सहित सात जगहों पर छापेमारी हुई। इन जगहों से 1.05 लाख नकद और बैंकों में 4.25 लाख रुपये मिले हैं। 18 लाख रुपये मूल्य के दो वाहन (स्कॉर्पियो व डिजायर) का भी पता चला है।