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दार्जलिंग में चाय बगान, महिला मित्र के लिए नेपाल में मकान बनवाया; बिहार का धनकुबेर इंजीनियर

Mar 18, 2026 06:00 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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उनके सात ठिकानों पर मंगलवार को एक साथ आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की छापेमारी में यह खुलासा हुआ। हालांकि, जांच अधिकारियों के मुताबिक छापे में बरामद दस्तावेजों की जांच व सत्यापन के बाद पूरी संपत्ति का पता चलेगा।

दार्जलिंग में चाय बगान, महिला मित्र के लिए नेपाल में मकान बनवाया; बिहार का धनकुबेर इंजीनियर

मधुबनी के जयनगर में तैनात विद्युत कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक ने 17 साल की अपनी सेवा में 100 करोड़ की संपत्ति बनायी। उनके सात ठिकानों पर मंगलवार को एक साथ आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की छापेमारी में यह खुलासा हुआ। हालांकि, जांच अधिकारियों के मुताबिक छापे में बरामद दस्तावेजों की जांच व सत्यापन के बाद पूरी संपत्ति का पता चलेगा।

मनोज रजक ने बिजली कंपनी में 2009 में बतौर सहायक अभियंता योगदान किया था। छापे में अभियंता की संपत्ति बिहार के कई जिलों के अलावा नेपाल और बंगाल में भी होने के प्रमाण मिले हैं। मनोज कुमार व उनके परिजनों के नाम पर सिलीगुड़ी, दरभंगा, सुपौल के करजाईन और अररिया में तीन करोड़ के 17 भूखंडों की जानकारी मिली है।

मनोज कुमार के भाई संजय रजक के नाम पर सुपौल में गैस एजेंसी चलाये जाने तथा अपनी पत्नी वीणा श्री के नाम पर दरभंगा-बिरौल पथ में पेट्रोल पंप के लिए लीज पर भूखंड लिये जाने के भी कागजात मिले हैं। अभियंता के विरुद्ध आय से 62.66 फीसदी अधिक संपत्ति की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। 17 साल की सेवा के दौरान मनोज रजक की कुल अनुमानित आया एक करोड़ 90 लाख 60 हजार है। वहीं, इस दैरान उनकी व्यय एक करोड़ 45 लाख 17 हजार है।

कार्यपालक अभियंता के दरभंगा, जयनगर, और सुपौल के निर्मली व करजाईन स्थित आवास, कार्यालय एवं उनके व्यवसायिक ठिकानों सहित सात जगहों पर छापेमारी हुई। इन जगहों से 1.05 लाख नकद और बैंकों में 4.25 लाख रुपये मिले हैं। 18 लाख रुपये मूल्य के दो वाहन (स्कॉर्पियो व डिजायर) का भी पता चला है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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