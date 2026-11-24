बिहार की भ्रष्ट SDM प्रेरणा सिंह के छह ठिकानों पर रेड, पटना से गोपालंगज तक खलबली
जानकारी के अनुसार, प्रेरणा सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। गोपालगंज सदर की एसडीओ डॉ. प्रेरणा सिंह और उनके इंजीनियर पति रितेश कुमार के छह ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।
विशेष निगरानी ईकाई (एसवीयू) ने गोपालगंज की एसडीएम प्रेरणा सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में छापेमारी शुरू की। मंगलवार को एसवीयू की अलग-अलग टीम ने सुबह 10 बजे से पटना, रोहतास और गोपालगंज में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। पटना के गोला रोड स्थित विवेक विहार अपार्टमेंट में छापेमारी कर संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज व अन्य सामग्रियों की जांच की जा रही है।
जानकारी के अनुसार प्रेरणा सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। गोपालगंज सदर की एसडीओ डॉ. प्रेरणा सिंह और उनके इंजीनियर पति रितेश कुमार के छह ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इनमें प्रेरणा सिंह के गोपालगंज स्थित कार्यालय एवं आवास, सासाराम स्थित एक ठिकाने और पटना स्थित करोड़ो रुपयें खर्च कर बनाई गई बहुमंजिली इमारत शामिल है। इन सभी ठिकानों पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर अंदर जानकारी ली जा रही है। स्रोतों से 1 करोड़ 98 लाख रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप है।