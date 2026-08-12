पटना में 2 फ्लैट, वैशाली में जमीन-गहने और पैसे; बिहार का भ्रष्ट इंजीनियर हरेंद्र धनकुबेर, SVU की रेड

एसवीयू ने भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के पांच ठिकानों पर छपेमारी की। कार्यपालक अभियंता एवं उनकी पत्नी कुमारी सोनी के नाम अबतक अचल संपत्ति के 8 दस्तावेज बरामद किए गए जिनका मूल्य 1 करोड़ 43 लाख 33 हजार रुपये है।

बिहार का एक इंजीनियर फिर धनकुबेर निकला है। जांच में पता चला है कि लघु जल संसाधन विभाग के बांका प्रमंडल में तैनात कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार ने 11 साल (वर्ष 2015) की सरकारी सेवा में गैरकानूनी तरीके से अकूत संपत्ति इक्कठा की है। हरेंद्र कुमार के पास पटना में दो फ्लैट, चार महंगे भूखंड और वैशाली के पातेपुर में दो भूखंड मिले हैं। इसके अलावा 81 लाख के गहने और 12 लाख 92 हजार 500 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं।

विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने मंगलवार को हरेंद्र कुमार के पांच ठिकानों पर छपेमारी की। कार्यपालक अभियंता एवं उनकी पत्नी कुमारी सोनी के नाम अबतक अचल संपत्ति के 8 दस्तावेज बरामद किए गए जिनका मूल्य 1 करोड़ 43 लाख 33 हजार रुपये है। एसवीयू के अनुसार पटना के फुलवारीशरीफ में हरेंद्र कुमार की पत्नी सोनी कुमारी के नाम खरीदे गए अपार्टमेंट में भी छापेमारी की गई।

एसवीयू ने हरेंद्र कुमार के खिलाफ ईओयू थाने में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर दबिश दी। प्रारंभिक जांच में उनके पास 2 करोड़ 20 लाख 99 हजार 900 रुपये की आय से अधिक संपत्ति मिली है। छापेमारी के दौरान एक क्विड रेनो कार, होंडा यूनिकॉर्न बाइक, यामाहा फैशिनो स्कूटी समेत महंगी वस्तुओं की खरीदारी से संबंधित अनेक वाउचर और बिल इत्यादि बरामद किए गए।

हरेंद्र कुमार की जिन पांच जगहों पर छापेमारी की गई उनमें पटना में दो एवं वैशाली के पातेपुर एवं बांका स्थित कार्यालय एवं किराये के मकान शामिल हैं। पटना में पत्रकार नगर थाना स्थित महावीर नगर में जनक नंदनी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 307 में दबिश दी गई। वैशाली के पातेपुर स्थित सिमरवारा गांव निवासी हरेन्द्र के पिता मिश्री लाल महतो के पैतृक आवास को भी खंगाला गया। वहीं, बांका स्थित कार्यपालक अभियंता के कार्यालय एवं किराए के आवास में भी छापे पड़े। एसवीयू के अनुसार, छापेमारी के दौरान प्राथमिकी में दर्ज सूचना से अधिक की संपत्ति होने के साक्ष्य मिले हैं।

पातेपुर में जमीन संबंधी दो दस्तावेज मिले लघु जल संसाधन विभाग के बांका प्रमंडल में तैनात कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार ने अकूत संपत्ति इक्कठा की है। छापेमारी के दौरान एसवीयू ने पातेपुर में जमीन से संबंधित दो दस्तावेज बरामद किए गए। इसके अलावे अभियुक्त एवं उनकी पत्नी के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बंधन बैंक में कुल पांच बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें काफी राशि जमा होने की संभावना है। तलाशी के दौरान जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

1. हरेंद्र कुमार की पत्नी कुमारी सोनी के नाम पर बेऊर चौराहे के पास 12,47,000 रुपये की जमीन

2. कुमारी सोनी के नाम पर पातेपुर वैशाली में 3,12,000 रुपये का प्लॉट भी है

3. अभियुक्त एवं पत्नी के नाम से महावीर नगर, पटना में जनक नंदनी अपार्टमेंट में 71,72,000 रुपये का फ्लैट

4. पत्नी कुमारी सोनी के नाम से संपतचक, पटना में एक प्लॉट 4,38,000 रुपये का

5. पत्नी कुमार सोनी के नाम से दानापुर, पटना में एक प्लॉट 15,00,000 रुपये का

6. अभियुक्त हरेंद्र कुमार के नाम से महुआ,पातेपुर, वैशाली में एक 5,50,000 रुपये का प्लॉट

7. फ्लैट नंबर 207, अंशुल होम्स 7 प्लैनेट, कृषि फॉर्म के पास, मीठापुर पटना में 26,76,000 रुपये का प्लॉट