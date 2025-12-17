सोना-चांदी, कैश और जमीन; बिहार में भवन निर्माण विभाग का निदेशक धनकुबेर; SVU की रेड

संक्षेप: सबसे पहले उनके बैंक खातों के संचालन पर रोक के लिए संबंधित बैंकों से संपर्क किया जाएगा। इसके बाद जांच के दौरान जब्त बैंक खातों को भी एसवीयू खंगालेगी। एसवीयू द्वारा इन दिनों लगातार बड़े अधिकारियों एवं सरकारी कर्मियों के खिलाफ जांच की जा रही है।

विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) की छापेमारी में भवन निर्माण विभाग के निदेशक, गुणवत्ता अनुश्रवण (उत्तर), दरभंगा गजाधर मंडल के पास अकूत संपत्ति मिली है। उनके ठिकानों से 3 करोड़ 41 लाख 81 हजार रुपये के 16 जमीनों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। गजाधर मंडल एवं उनकी पत्नी के नाम से 30.80 लाख रुपये के एफडी व शेयर और 8 लाख के सोना-चांदी के जेवरात तथा नकद 1,88,500 रुपये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा गजाधर मंडल के द्वारा एलआईसी, स्टार हेल्थ आदि में भी निवेश का पता चला है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है।

मंगलवार को एसवीयू ने गजाधर मंडल के पटना एवं भागलपुर स्थित चार ठिकानों पर सुबह-सुबह छापेमारी की। इनमें भागलपुर के पीरपैंती के बाखरपुर स्थित गजाधर मंडल के आवास, भागलपुर के सबौर स्थित गंगोत्री अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 302 तथा पटना के शास्त्रीनगर स्थित निदेशक, गुणवत्ता अनुश्रवण (उत्तर) भवन निर्माण विभाग कार्यालय सह केंद्रीय प्रयोगशाला भवन एवं एजी कॉलोनी स्थित उषा रेजिडेंसी स्थित फ्लैट में छापेमारी शामिल है। गजाधर मंडल के खिलाफ एसवीयू थाने में आय से 2 करोड़ 82 लाख 61 हजार रुपये अधिक संपत्ति गैरकानूनी और नाजायज तरीके से अर्जित करने के आरोप में कांड संख्या 27/2025 दर्ज किया गया है। जब्त दस्तावेज की पड़ताल चल रही है।

काली-कमाई को खंगालेगी SVU विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) भवन निर्माण विभाग के निदेशक, गुणवत्ता अनुश्रवण गजाधर मंडल के चार ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान बरामद एलआईसी, स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य में निवेश काली कमाई का ब्योरा खंगालेगी। एसवीयू सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान ही यह स्पष्ट हो गया था कि गजाधर मंडल ने पिछले वर्षों में भवन निर्माण से जुड़े ठेकेदारों से भवन की गुणवत्ता जांच के नाम पर भारी रकम वसूली है। साथ ही, काली कमाई का पटना से अलग गुपचुप तरीके से निवेश कर रहे हैं।

सबसे पहले उनके बैंक खातों के संचालन पर रोक के लिए संबंधित बैंकों से संपर्क किया जाएगा। इसके बाद जांच के दौरान जब्त बैंक खातों को भी एसवीयू खंगालेगी। एसवीयू द्वारा इन दिनों लगातार बड़े अधिकारियों एवं सरकारी कर्मियों के खिलाफ जांच की जा रही है। भवन निर्माण विभाग में इसके पहले भी अधीक्षण अभियंता के यहां से 35 लाख रुपये से अधिक नकद सहित अकूत संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

अपने नाम से छह और पत्नी के नाम से दस जमीन खरीदे एसवीयू की छापेमारी मिले 16 जमीन के दस्तावेजों के अनुसार गजाधर मंडल ने अपने नाम से छह और पत्नी के नाम से 10 जमीनों की खरीद की है। ये जमीनें भागलपुर के जगदीशपुर, सबौर एवं गौराडीह में हैं। इनमें 12 जमीनें कॉमर्शियल भूमि हैं जबकि चार जमीनें आवासी भूमि है।

जमीन मालिक - डीड नंबर - कीमत - स्थान 1. संध्या कुमारी - 1655 - 26,50,000 - जगदीशपुर, भागलपुर

2-संध्या कुमारी - 2839 - 26,50,000 - गौराडीह, - भागलपुर

3- संध्या कुमारी - 11045 - 22,36,000 - सबौर, भागलपुर

4-संध्या कुमारी - 19431 - 9,94,000 - गौराडीह, भागलपुर

5-संध्या कुमारी - 11076 - 23,32,000 - जगदीशपुर, भागलपुर

6-संध्या कुमारी - 4765 - 14,91,000 - सबौर, भागलपुर

7-गजाधर मंडल - 4766 - 14,91,000 - सबौर, भागलपुर

8-गजाधर मंडल - 11040 - 22,36,000 - सबौर, भागलपुर

9-संध्या कुमारी - 927 - 9,94,000 - गौराडीह, भागलपुर

10-गजाधर मंडल - 11074 - 23,20,000 - जगदीशपुर, भागलपुर

11-गजाधर मंडल - 2838 - 23,20,000 - गौराडीह, भागलपुर

12-गजाधर मंडल - 1656 - 26,50,000 - जगदीशपुर, भागलपुर

13-संध्या कुमारी - 16898 - 19,88,000 - गौराडीह, भागलपुर

14-संध्या कुमारी - 4347 - 40,46,000 - सबौर, भागलपुर

15-संध्या कुमारी - 16797 - 19,88,000 - गौराडीह, भागलपुर