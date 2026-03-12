Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पटना में BMSICL के डीजीएम के घर रेड, SVU ने आय से अधिक संपत्ति का दर्ज किया केस

Mar 12, 2026 09:51 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
share

आरोप है कि पंकज कुमार ने बिहार सरकार में एक लोक सेवक के रूप में करीब 11 वर्षों की सेवा अवधि के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है।

पटना में BMSICL के डीजीएम के घर रेड, SVU ने आय से अधिक संपत्ति का दर्ज किया केस

विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के डीजीएम (प्रोजेक्ट) पंकज कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर सेवा अवधि के दौरान अवैध तरीके से आय से अधिक 96,46,666 रुपये की नाजायज संपत्ति जमा किए जाने का आरोप है।

जांच एजेंसी के अनुसार, पंकज कुमार के पटना स्थित कार्यालय और आवासीय परिसरों में छापेमारी की जा रही है। पंकज कुमार के ठिकानों पर रेड से खलबली मच गई है। आरोप है कि पंकज कुमार ने बिहार सरकार में एक लोक सेवक के रूप में करीब 11 वर्षों की सेवा अवधि के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है।

ये भी पढ़ें:लूडो खेलने के दौरान चली गोली और गई जान, बिहार के ऋषभ हत्याकांड में खुले राज

SVU के इस ऐक्शन को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पकंज कुमार के खिलाफ जांच दल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(b), 13(2) और 12 के तहत कांड संख्या 10/2026 दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि विशेष न्यायाधीश निगरानी, पटना द्वारा तलाशी वारंट जारी किया गया था। जिसके बाद एसवीयू ने ताबड़तोड़ रेड डाल दी है।

कहा जा रहा है कि जांच टीम उनके दस्तावेजों, बैंक खातों, संपत्ति से जुड़े कागजातों और अन्य रिकॉर्डों की जांच कर रही है। इस छापेमारी में जांच टीम को क्या मिला है अभी इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें:बिहार में अब आगे गरज-तड़क और बारिश, आसमान में धुंध क्यों; मौसम का हाल
ये भी पढ़ें:बिहार मे नाबालिग भतीजी का रेप कर चाचा ने बनाया वीडियो, पति को भेजा
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Patna News Patna Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।