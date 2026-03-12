पटना में BMSICL के डीजीएम के घर रेड, SVU ने आय से अधिक संपत्ति का दर्ज किया केस
आरोप है कि पंकज कुमार ने बिहार सरकार में एक लोक सेवक के रूप में करीब 11 वर्षों की सेवा अवधि के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है।
विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के डीजीएम (प्रोजेक्ट) पंकज कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर सेवा अवधि के दौरान अवैध तरीके से आय से अधिक 96,46,666 रुपये की नाजायज संपत्ति जमा किए जाने का आरोप है।
जांच एजेंसी के अनुसार, पंकज कुमार के पटना स्थित कार्यालय और आवासीय परिसरों में छापेमारी की जा रही है। पंकज कुमार के ठिकानों पर रेड से खलबली मच गई है। आरोप है कि पंकज कुमार ने बिहार सरकार में एक लोक सेवक के रूप में करीब 11 वर्षों की सेवा अवधि के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है।
SVU के इस ऐक्शन को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पकंज कुमार के खिलाफ जांच दल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(b), 13(2) और 12 के तहत कांड संख्या 10/2026 दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि विशेष न्यायाधीश निगरानी, पटना द्वारा तलाशी वारंट जारी किया गया था। जिसके बाद एसवीयू ने ताबड़तोड़ रेड डाल दी है।
कहा जा रहा है कि जांच टीम उनके दस्तावेजों, बैंक खातों, संपत्ति से जुड़े कागजातों और अन्य रिकॉर्डों की जांच कर रही है। इस छापेमारी में जांच टीम को क्या मिला है अभी इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।