एसवीयू द्वारा पथ निर्माण विभाग में पटना में तैनात सहायक अभियंता रितेश कुमार और उनकी पत्नी गोपालगंज की अनुमंडलाधिकारी डॉ. प्रेरणा सिंह पर शिकंजा कसा गया है। इनके खिलाफ सत्यापन के बाद कुल 1,98,28,175 रुपये की आय से अधिक संपत्ति पाई गई।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने मंगलवार को गोपालगंज की अनुमंडल पदाधिकारी डॉ. प्रेरणा सिंह और उनके पति रितेश कुमार (पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता) के सात ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में इन दोनों द्वारा अर्जित दो करोड़ 82 लाख 65 हजार रुपये की पांच अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। वहीं, इनके दस बैंक खातों में जमा एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश के करीब 56 लाख 28 हजार रुपये की जानकारी मिली। इनके खिलाफ अवैध एवं भ्रष्ट तरीके से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला ईओयू ने दर्ज किया है।

एसवीयू की अलग-अलग टीमों ने प्रेरणा सिंह और रितेश के पटना, रोहतास व गोपालगंज स्थित कार्यालय और आवासों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। इस दौरान झारखंड के धनबाद में एक फ्लैट की खरीद का दस्तावेज एवं एसडीएम का बोर्ड लगा बेनामी स्कार्पियो मिला। वहीं, इसी साल 5 नवंबर को 9 लाख रुपये मूल्य के ख्ररीदे गए 10 ग्राम के सोने के 6 सिक्कों की खरीद के दस्तावेज, एक हुंडई क्रेटा व एक स्कूटी एवं स्टेट बैंक एवं पीएनबी में 10 लाख सावधि जमा के दस्तावेज, एसबीआई की आनंदपुरी शाखा (पटना) में दो लॉकर की जानकारी मिली है।

एसवीयू के एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ एसवीयू थाना में कांड संख्या 29/2026 दर्ज कर जांच एवं कार्रवाई की गई है। सुबह आठ से दस बजे के बीच इन दोनों के सात ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई। इनमें रितेश कुमार एवं उनकी पत्नी के दानापुर के गोला रोड स्थित विवेक विहार कॉलोनी, आवासीय परिसर, रितेश के कोतवाली थाना पटना स्थित कार्यालय, प्रेरणा सिंह के गोपालगंज टाउन थाना स्थित आवास-कार्यालय, रितेश के रोहतास के देवथ स्थित पैतृक आवास, दोनों पति-पत्नी के एसके पुरी, राजेंद्र पथ पटना स्थित जनकमुनी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर - 102 शामिल हैं।

आरोप : आय के ज्ञात स्रोत से 84% अधिक की संपत्ति एसवीयू द्वारा पथ निर्माण विभाग में नई राजधानी अवर पथ प्रमंडल -2 पटना में तैनात सहायक अभियंता रितेश कुमार एवं उनकी पत्नी गोपालगंज की अनुमंडलाधिकारी डॉ. प्रेरणा सिंह के खिलाफ सत्यापन के बाद कुल 1,98,28,175 रुपये की आय से अधिक संपत्ति पाई गई। इसके बाद एसवीयू थाना में उनके खिलाफ उनके वैध आय के स्रोतों से 84 फीसदी अधिक की संपत्ति अर्जित करने को लेकर कांड दर्ज किया गया।

बैंक लॉकर खोलने की कार्रवाई तेज एसवीयू के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक में दोनों अभियुक्तों के बैंक लॉकरों को खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन बंद लॉकरों के खुलने के बाद अभियुक्तों एवं उनके परिजनों के नाम से अर्जित अन्य चल-अचल संपत्तियों के संबंध में दस्तावेज प्राप्त होने की पूरी संभावना है। एसवीयू ने बताया कि देर रात तक दोनों अभियुक्तों के ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई जारी रही और जब्त दस्तावेजों का मूल्यांकन किया गया।

चंद्रशेखर नगर,दानापुर, पटना में 8100 वर्गफीट भूखंड पर निर्मित जी- 4 मकान,। लागत मूल्य - 1.60 करोड़ रुपये

प्रेरणा सिंह - रोहतास के सूर्यपुरा स्थित मौजा-नीमा में 16 डिसमिल भूखंड। मूल्य - 1.90 लाख रुपये

● दानापुर स्थित सहजादपुर मौजा में 5.6 डिसमिल आवासीय भूखंड। मूल्य- ₹43.71 लाख