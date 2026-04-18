इंजीनियर राजीव कुमार पर SVU का शिकंजा कसा; करोड़ों की अवैध संपत्ति, 3 ठिकानों पर रेड
राजीव कुमार वर्तमान में विभाग के पटना में पंत भवन स्थित खरीद एवं गुणवत्ता नियंत्रण कार्यालय में कार्यकारी अभियंता हैं। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या-15/2026 दर्ज किया गया है।
SVU Raid: विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही उनके पटना स्थित कार्यालय और दो आवास सहित कुल तीन ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दीगई है। राजीव कुमार पर सेवा अवधि के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए और बिहार सरकार में एक लोक सेवक के नाते अवैध रूप से लगभग 1,10,24,271/-रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जो उनके ज्ञात कानूनी आय के स्रोतों से अधिक है।
राजीव कुमार वर्तमान में विभाग के पटना में पंत भवन स्थित खरीद एवं गुणवत्ता नियंत्रण कार्यालय में कार्यकारी अभियंता (अधीक्षक अभियंता का कार्यालय) हैं। एसवीयू ने बताया कि कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या-15/2026 दर्ज किया गया है। साथ ही निगरानी पटना के विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी तलाशी वारंट के आधार पटना में आरोपी के पंत भवन स्थित कार्यालय, पटना के रामनगरी रोड स्थित फ्लैट,(202,पश्चिम ब्लॉक, सुमित चंद्रम, गृहम अपार्टमेंट) और खगौल रोड, दानापुर के लैंडमार्क गोल्ड स्थित फ्लैट संख्या 807 में जांच की जा रही है।
छापेमारी में बरामदगी को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गयी है। माना जा रहा है कि इंजीनियर राजीव कुमार के ठिकानों से भारी मात्रा में चल और अचल संपत्ति के दस्तावेज मिल सकते हैं। उनके खिलाफ कई मामलों में आरोप लगाए गए हैं। जिनकी पुष्टि हो गई उनके आधार पर केस दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। कई अन्य मामलों में अवैध संपत्ति का खुलासा हो सकता है। राजीव कुमार ने काली कमाई करके अकूत संपत्ति अर्जित की है। आरोप सही पाए जाने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। उनकी अवैध संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती है। खबर लिखे जाने तक छापेमारी की कार्रवाई जारी है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें