DSP संजीव कुमार पर SUV का शिकंजा; पटना, खगड़िया, जहानाबाद में रेड, करप्शन से करोड़ों बनाया

बिहार में एक और लोकसेवक पर भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई चल रही है। जहानाबाद में तैनात डीएसपी संजीव कुमार पर विशेष निगरानी इकाई ने शिकंजा कस दिया है। आय से अधिक संपत्ति बनाने के आरोप में डीएसपी के ठिकानों पर एसयूवी की रेड जारी है। पटना के अलावे खगड़िया और जहानाबाद में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। डीएसपी संजीव पर करीब डेढ़ करोड़ की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। निगरानी थाने में केस दर्ज कर यह कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई से बिहार पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक डीएसपी संजीव कुमार ने भ्रष्टाचार मे लिप्त होकर करोड़ों की गलत कमाई की है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। कैलकुलेटेड आमदनी से एक करोड़ 52 लाख की संपत्ति का आरोप लगाया गया है। डीएसपी स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में पटना, जहानाबाद और खगड़िया में एक साथ छापेमार दल ने धावा बोला। कार्रवाई आरंभिक दौर में है। इस वजह के बरामदगी का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है।