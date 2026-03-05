Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

होली में प्रेमी युगल की संदिग्ध मौत से सनसनी, खलिहान में मिले शव; 6 माह पहले हुए थे फरार

Mar 05, 2026 07:12 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar News: दोनों के शव एक स्थान पर पाए गए। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि स्पष्ट कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा।

होली में प्रेमी युगल की संदिग्ध मौत से सनसनी, खलिहान में मिले शव; 6 माह पहले हुए थे फरार

Bihar News: बिहार के जहानाबाद में एक प्रेमी युगल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। होली के दिन मुरगांव पंचायत के प्राण बिघा गांव की घटना है। मृतकों की पहचान गांव के ही पच्चीस वर्षीय राजीव कुमार एवं उसकी प्रेमिका के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों ने गांव के बधार में नीम के पेड़ के नीचे विषैले रसायनों का सेवन कर लिया जिससे दोनों की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच प्रारंभ कर दी।

पुलिस पदाधिकारियों से जानकारी मिली है कि दोनों के शव एक स्थान पर पाए गए। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि स्पष्ट कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा। परिजनों से पूछताछ की जा रही है तथा आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:लव अफेयर में प्रेमी के घर वालों ने की पिटाई, पांच बच्चों की मां नदी में कूद गई

बताया गया है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला पूर्व से चल रहा था। लड़की के साथ उसका प्रेमी छः माह पूर्व से ही फरार था। लड़की के परिजनों द्वारा राजीव पर लड़की को बहला फुसलाकर कर भगाने का केस हुलासगंज थाने में दर्ज़ कराया गया था। एक सप्ताह पूर्व लड़की अपने घर आ गई थी। लेकिन प्रेमी युवक फरार चल रहा था। आशंका व्यक्त की गई है कि लड़का भी कर मंगलवार को रात में आकर प्रेमिका को बधार में बुलाया तथा दोनों ने आत्महत्या कर ली।

ये भी पढ़ें:मौत से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट, बिहार की स्नेहा को प्रेमी ने अकेले ही जला दिया

लडकी के परिजनों के अनुसार लड़की दस बजे रात के बाद से गायब थी। बुधवार की सुबह गांव के लोग जब बधार में अपने फसल देखने पहुंचे तो एक ही जगह पर दोनों की लाश देखी गई। इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गई। पुलिस ने बताया कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच जरूरी है। घटना स्थल पर एसएफएल की टीम द्वारा गहन जांच की गई। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से कई नमूने जब्त किए। वहां से चकनाचूर मोबाइल एवं जहरीले रसायन के डब्बे पाये गए। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

ये भी पढ़ें:दुल्हन को गोलियों से भूनने का था प्लान, प्रेमिका को शूट करने वाले ने खोले राज
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।