गौड़ाबौराम पर सस्पेंस खत्म; VIP के संतोष सहनी ही MGB कैंडिडेट, लालू ने EC को पत्र भेजा

संक्षेप: दरभंगा की गौड़ाबौराम सीट पर जारी सस्पेंस खत्म हो गया है। वीआईपी के संतोष सहनी ही महागठबंधन के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भेजा है। इस सीट पर राजद के अफजल अली ने भी नामांकन दाखिल किया था।

दरभंगा की गौड़ाबौराम विधानसभा सीट पर महागठबंधन में सस्पेंस खत्म हो गया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मुकेश सहनी की वीआईपी के प्रत्याशी संतोष सहनी को महागठबंधन का आधिकारिक प्रत्याशी बताया है। जिसके बाद अब गौड़ाबौराम सीट पर गठबंधन में चल रही खींचतान पर विराम लग गया है। आपको बता 17 अक्टूबर को मुकेश सहनी के भाई और वीआईपी के अध्यक्ष संतोष सहनी ने पर्चा दाखिल किया था।

इस दौरान उनके साथ मुकेश सहनी भी थे। इसी सीट से राजद प्रत्याशी अफजल अली ने भी नामांकन दाखिल किया था। जिसके बाद इस सीट महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन अब लालू यादव के आयोग के भेजे गए पत्र के बाद अब गौड़ाबौराम से महागठबंधन के आधिकारिक प्रत्याशी संतोष सहनी हैं। वहीं अफजल अली निर्दलीय प्रत्याशी बन गए हैं।

दरअसल ये सीट महागठबंधन में मुकेश सहनी की वीआईपी के खाते में गई है। वहीं वीआईपी चीफ इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे कह चुके हैं कि न तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और न राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री बनेंगे।