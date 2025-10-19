Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSuspense over Gaudabauram ends VIP Santosh Sahni is MGB candidate Lalu Yadav sends letter to EC
गौड़ाबौराम पर सस्पेंस खत्म; VIP के संतोष सहनी ही MGB कैंडिडेट, लालू ने EC को पत्र भेजा

गौड़ाबौराम पर सस्पेंस खत्म; VIP के संतोष सहनी ही MGB कैंडिडेट, लालू ने EC को पत्र भेजा

संक्षेप: दरभंगा की गौड़ाबौराम सीट पर जारी सस्पेंस खत्म हो गया है। वीआईपी के संतोष सहनी ही महागठबंधन के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भेजा है। इस सीट पर राजद के अफजल अली ने भी नामांकन दाखिल किया था।

Sun, 19 Oct 2025 05:18 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

दरभंगा की गौड़ाबौराम विधानसभा सीट पर महागठबंधन में सस्पेंस खत्म हो गया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मुकेश सहनी की वीआईपी के प्रत्याशी संतोष सहनी को महागठबंधन का आधिकारिक प्रत्याशी बताया है। जिसके बाद अब गौड़ाबौराम सीट पर गठबंधन में चल रही खींचतान पर विराम लग गया है। आपको बता 17 अक्टूबर को मुकेश सहनी के भाई और वीआईपी के अध्यक्ष संतोष सहनी ने पर्चा दाखिल किया था।

इस दौरान उनके साथ मुकेश सहनी भी थे। इसी सीट से राजद प्रत्याशी अफजल अली ने भी नामांकन दाखिल किया था। जिसके बाद इस सीट महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन अब लालू यादव के आयोग के भेजे गए पत्र के बाद अब गौड़ाबौराम से महागठबंधन के आधिकारिक प्रत्याशी संतोष सहनी हैं। वहीं अफजल अली निर्दलीय प्रत्याशी बन गए हैं।

ये भी पढ़ें:मुकेश सहनी सिर्फ सहनी समाज का उपयोग करता है, VIP चीफ पर खूब बरसे दिलीप जायसवाल
ये भी पढ़ें:VIP से जीतने वाले NDA का समर्थन करेंगे, बद्री पूर्वे ने का दावा; सहनी पर आरोप
ये भी पढ़ें:गौड़ाबौराम से संतोष सहनी ने पर्चा भरा, मुकेश सहनी के छोटे भाई ही VIP के अध्यक्ष
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

दरअसल ये सीट महागठबंधन में मुकेश सहनी की वीआईपी के खाते में गई है। वहीं वीआईपी चीफ इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे कह चुके हैं कि न तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और न राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री बनेंगे।

आपको बता दें वीआईपी ने अब तक 6 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। जिसमें औराई से भोगेन्द्र सहनी, बरुराज से राकेश कुमार, गौड़ाबौराम से संतोष सहनी, दरभंगा शहरी से उमेश सहनी, कुशेश्वरस्थान से गणेश भारती और आलमनगर से नवीन निषाद चुनावी मैदान में है। इन सभी प्रत्याशियों ने नामांकन भी कर दिया है।