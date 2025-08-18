Suspense over brother sister death inside car in Patna tuition teacher gets clean chit पटना में कार के अंदर भाई-बहन की मौत पर सस्पेंस बढ़ा, ट्यूशन टीचर को क्लीन चिट, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsSuspense over brother sister death inside car in Patna tuition teacher gets clean chit

पटना में कार के अंदर भाई-बहन की मौत पर सस्पेंस बढ़ा, ट्यूशन टीचर को क्लीन चिट

पटना में दो बच्चों के कार के अंदर मरे हुए पाए जाने के मामले में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने हत्या के आरोप में ट्यूशन टीचर को क्लीन चिट दे दी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा कि यह हत्या थी या फिर हादसा हुआ था।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटनाMon, 18 Aug 2025 07:59 AM
बिहार की राजधानी पटना में कार के अंदर मृत मिले दो बच्चों के मामले में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने ट्यूशन टीचर को क्लीन चिट दे दी है। बच्चों के पिता ने टीचर पर हत्या का आरोप लगाया था, जो जांच में सही नहीं पाया गया। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी रोड नंबर 12 में कार में मृत मिले भाई-बहन की मामले में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस प्लॉट के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस मामले में कार और प्लॉट मालिक के अलावा स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। ताकि यह पता चल सके कि बच्चे कार तक कैसे पहुंचे और उनके साथ क्या घटना घटी।

एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि एफएसएल की टीम भी नमूनों की जांच में जुटी है। संभवत: सोमवार को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ सकती है। बच्चों की मौत की वजह का पता चलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। इंद्रपुरी निवासी भाई-बहन लक्ष्मी (7) और दीपक (5) 15 अगस्त की दोपहर इलाके में रहने वाली महिला शिक्षिका से ट्यूशन पढ़ने गए थे। शाम तक जब वे घर नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू की गई थी।

खोजबीन के दौरान दोनों बच्चों के शव घर से करीब 200 मीटर दूर एक प्लॉट में खड़ी कार में मिले। मां के मुताबिक बच्चों के शव झुलसा हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। वहीं, पिता गणेश ने ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला शिक्षिका पर हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि सीसीटीवी जांच में दोनों बच्चे ट्यूशन से सकुशल वापस घर आते दिखे थे। इससे पुलिस ने इस मामले में शिक्षिका को क्लीन चीट दे दी।

पुलिस को उस प्लॉट के समीप का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, जहां खड़ी कार से बच्चों का शव मिला था। प्लॉट के बगल में मौजूद मकान के मालिक है। जबकि उत्तराखंड नंबर की कार उनके बहनोई की बताई जा रही है। प्लॉट मालिक के मुताबिक गाड़ियां वहीं खड़ी रहती हैं। वहीं, कार मालिक ने पुलिस को बताया था कि उनकी गाड़ी खराब थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस घटना को हादसा मान रही है। लेकिन प्लॉट के और कार के मालिक संदेह के घेरे में हैं।