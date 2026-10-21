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टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग में अरेस्ट ऋतिक के बिहार कनेक्शन पर सस्पेंस बरकरार, बेगूसराय के SP क्या बोले

By Nishant Nandan
भाषा, बेगूसराय
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बेगूसराय के एसपी ने कहा, ''ऋतिक के परिवार के सदस्यों ने बताया कि मुंबई जाने के बाद से उनका उससे संपर्क टूट गया है। उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।'' इससे पहले मां ने ऋतिक को पहचानने से इनकार भी कर दिया था। 

Tiger Shroff attack case
टाइगर श्रॉफ पर हमले के एक आरोपी के बिहार कनेक्शन की पड़ताल जारी है।

बॉलीवुड ऐक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद से पुलिसिया तफ्तीश जारी है। इस हमले के बाद अऱेस्ट किए गए ऋतिक नाम के एक शख्स के बिहार कनेक्शन पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पुलिस ने जहां दावा किया है कि आरोपी ऋतिक बिहार का है तो वहीं बिहार में उसके माता-पिता ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया था। बिहार के बेगूसराय जिले की पुलिस ने अब मंगलवार को कहा है कि वह बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में गिरफ्तार किए गए कथित हमलावरों में से एक की पहचान की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि गोलीबारी की घटना में शामिल एक हमलावर बिहार के बेगूसराय जिले के डुमरी गांव का रहने वाला है। यह गांव सिंघौल थानाक्षेत्र में आता है।

बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनीष ने बताया कि गोलीबारी की घटना में संदिग्ध के तौर पर ऋतिक नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है। उन्होंने कहा कि बताया जा रहा है कि वह रामबाबू महतो का बेटा है, जो एक जनरल स्टोर चलाते थे। उन्होंने कहा कि ऋतिक दिल्ली में एक कैटरिंग एजेंसी में काम करता था और करीब तीन महीने पहले मुंबई चला गया था।

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एसपी ने कहा, ''ऋतिक के परिवार के सदस्यों ने बताया कि मुंबई जाने के बाद से उनका उससे संपर्क टूट गया है। उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।'' टाइगर श्रॉफ पर रविवार को मुंबई में गोलीबारी की गई थी। पुलिस के अनुसार, रविवार शाम मुंबई के पॉश जुहू इलाके में एक निजी कार्यक्रम से निकलते समय 36 वर्षीय अभिनेता पर हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं।

इस बीच, ऋतिक की मां ने स्थानीय मीडिया से कहा कि पुलिस ने उन्हें जो तस्वीर दिखाई, वह उनके बेटे की नहीं है। उन्होंने कहा, ''हमें इस तरह के गंभीर अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि तस्वीर मेरे बेटे की नहीं है। मैंने पुलिस से तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने और मेरे बेटे का पता लगाने का अनुरोध किया है। कुछ समय से हमारा उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है।''

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एसपी मनीष ने कहा, ''हम परिवार के सदस्यों और मुंबई पुलिस से मिली जानकारियों के आधार पर आगे की जांच कर रहे हैं।'' बिहार पुलिस ने अब तक इस मामले में ऋतिक की पहचान या उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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