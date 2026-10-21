टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग में अरेस्ट ऋतिक के बिहार कनेक्शन पर सस्पेंस बरकरार, बेगूसराय के SP क्या बोले

बेगूसराय के एसपी ने कहा, ''ऋतिक के परिवार के सदस्यों ने बताया कि मुंबई जाने के बाद से उनका उससे संपर्क टूट गया है। उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।'' इससे पहले मां ने ऋतिक को पहचानने से इनकार भी कर दिया था।

बॉलीवुड ऐक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद से पुलिसिया तफ्तीश जारी है। इस हमले के बाद अऱेस्ट किए गए ऋतिक नाम के एक शख्स के बिहार कनेक्शन पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पुलिस ने जहां दावा किया है कि आरोपी ऋतिक बिहार का है तो वहीं बिहार में उसके माता-पिता ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया था। बिहार के बेगूसराय जिले की पुलिस ने अब मंगलवार को कहा है कि वह बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में गिरफ्तार किए गए कथित हमलावरों में से एक की पहचान की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि गोलीबारी की घटना में शामिल एक हमलावर बिहार के बेगूसराय जिले के डुमरी गांव का रहने वाला है। यह गांव सिंघौल थानाक्षेत्र में आता है।

बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनीष ने बताया कि गोलीबारी की घटना में संदिग्ध के तौर पर ऋतिक नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है। उन्होंने कहा कि बताया जा रहा है कि वह रामबाबू महतो का बेटा है, जो एक जनरल स्टोर चलाते थे। उन्होंने कहा कि ऋतिक दिल्ली में एक कैटरिंग एजेंसी में काम करता था और करीब तीन महीने पहले मुंबई चला गया था।

एसपी ने कहा, ''ऋतिक के परिवार के सदस्यों ने बताया कि मुंबई जाने के बाद से उनका उससे संपर्क टूट गया है। उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।'' टाइगर श्रॉफ पर रविवार को मुंबई में गोलीबारी की गई थी। पुलिस के अनुसार, रविवार शाम मुंबई के पॉश जुहू इलाके में एक निजी कार्यक्रम से निकलते समय 36 वर्षीय अभिनेता पर हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं।

इस बीच, ऋतिक की मां ने स्थानीय मीडिया से कहा कि पुलिस ने उन्हें जो तस्वीर दिखाई, वह उनके बेटे की नहीं है। उन्होंने कहा, ''हमें इस तरह के गंभीर अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि तस्वीर मेरे बेटे की नहीं है। मैंने पुलिस से तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने और मेरे बेटे का पता लगाने का अनुरोध किया है। कुछ समय से हमारा उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है।''