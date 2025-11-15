Hindustan Hindi News
बीजेपी से सस्पेंड हुए आरके सिंह ने छोड़ी पार्टी; पूछा- मेरी कौन सी गतिविधि पार्टी विरोधी

संक्षेप: पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में बीजेपी से निलंबित हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व सांसद आरके सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होने आरोपों का स्पष्टीकरण भी दिया है।

Sat, 15 Nov 2025 09:17 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
भाजपा ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होने ये जानकारी दी। आरके सिंह ने लिखा कि मैंने पार्टी को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। मेरे द्वारा प्रदेश कार्यालय को भेजे गए पत्र तथा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को भेजा गया त्यागपत्र सलंग्न है। साथ ही एक पत्र भी साझा किया है, जिसमें उन्होने स्पष्टीकरण दिया है। इससे पहले पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था।

बिहार बीजेपी को लिखे पत्र में आरके सिंह ने लिखा कि मुझे यह नहीं बताया गया कि मेरी कौन-सी गतिविधि पार्टी-विरोधी है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अपराधियों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। क्या अपराधियों को टिकट देने का विरोध करना पार्टी-विरोधी है? पार्टी की छवि बचाना मेरा उद्देश्य था, न कि पार्टी विरोध करना. लगता है कि मेरे बयान से कुछ लोग असहज हुए। उन्होंने कहा कि अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान देने को पार्टी-विरोधी गतिविधि बताना असंवैधानिक और अनुचित है।

शनिवार सुबह आरके सिंह को पार्टी से निलंबित करते हुए उन्हें नोटिस थमाया गया था। इसमें उनसे पूछा गया है कि क्यों नहीं आपको पार्टी से निष्कासित किया जाए? उनपर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहने का आरोप है। आरके सिंह ने पिछले दिनों पार्टी के साथ-साथ नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बिजली घर निर्माण को लेकर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। साथ ही बिजलीघर निर्माण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर भी कई सवाल उठाए थे। इससे पार्टी नाराज थी।