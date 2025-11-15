बीजेपी से सस्पेंड हुए आरके सिंह ने छोड़ी पार्टी; पूछा- मेरी कौन सी गतिविधि पार्टी विरोधी

संक्षेप: पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में बीजेपी से निलंबित हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व सांसद आरके सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होने आरोपों का स्पष्टीकरण भी दिया है।

भाजपा ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होने ये जानकारी दी। आरके सिंह ने लिखा कि मैंने पार्टी को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। मेरे द्वारा प्रदेश कार्यालय को भेजे गए पत्र तथा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को भेजा गया त्यागपत्र सलंग्न है। साथ ही एक पत्र भी साझा किया है, जिसमें उन्होने स्पष्टीकरण दिया है। इससे पहले पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था।

बिहार बीजेपी को लिखे पत्र में आरके सिंह ने लिखा कि मुझे यह नहीं बताया गया कि मेरी कौन-सी गतिविधि पार्टी-विरोधी है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अपराधियों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। क्या अपराधियों को टिकट देने का विरोध करना पार्टी-विरोधी है? पार्टी की छवि बचाना मेरा उद्देश्य था, न कि पार्टी विरोध करना. लगता है कि मेरे बयान से कुछ लोग असहज हुए। उन्होंने कहा कि अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान देने को पार्टी-विरोधी गतिविधि बताना असंवैधानिक और अनुचित है।