बेतिया के निलंबित डीईओ रजनीकांत का पटना कोर्ट में सरेंडर, निकला था कुर्की-जब्ती आदेश

बिहार के बेतिया (पश्चिम चंपारण) के निलंबित जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत उर्फ प्रवीण ने पटना की निगरानी स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। रजनीकांत आय से 3.6 करोड़ रुपये से अधिक अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में सरेंडर करने कोर्ट पहुंचे। विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर 27 अगस्त तक के लिए बेऊर जेल भेज दिया। निगरानी की विशेष लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने बताया कि आरोपी अफसर के खिलाफ गिरफ्तारी का गैरजमानतीय वारंट जारी किया गया था। इसके बाद निगरानी कोर्ट से 1 अगस्त को कुर्की-जब्ती का आदेश जारी हुआ था। इस केस में वे फरार चल रहे थे।