Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पाकिस्तानी गैंगस्टरों के संपर्क में थे संदिग्ध, धमाके की साजिश थी, सद्दाम की गिरफ्तारी से खुले राज

By sandeep
हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, मुंगेर
Follow us on Google News
share

मुंगेर पुलिस, आईबी और एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई में कथित देशविरोधी गतिविधियों से जुड़े एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 6 जुलाई को गिरफ्तार सद्दाम से पूछताछ के बाद कटिहार से उसके सहयोगी अहद को पकड़ा गया। आरोपियों के पाकिस्तानी गैंगस्टरों के संपर्क में आने की बात सामने आई है।

Munger's Saddam was in contact with Pakistani gangsters; interrogation reveals several secrets
पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के संपर्क में था मुंगेर का सद्दाम, पूछताछ खोले कई राज

मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र के मिल्की खानपुर गांव से 6 जुलाई को गिरफ्तार मो. शमशेर का पुत्र मो. सद्दाम के मामले में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की जांच रिपोर्ट के बाद मुंगेर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुंगेर पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों (आईबी और एटीएस) ने मिलकर देशविरोधी गतिविधियों में शामिल एक बड़े गिरोह की साजिश को नाकाम कर दिया है। रविवार को मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने देश के संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की एक गंभीर साजिश का पर्दाफाश किया है।

सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद खुले कई राज

एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि 6 जुलाई को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ युवक देशविरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। इस आधार पर जिला पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तारापुर से सद्दाम नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। सद्दाम से गहन पूछताछ और तकनीकी जांच के बाद इस नेटवर्क के अन्य तारों का पता चला। एसपी मसूद ने बताया कि गिरोह के एक अन्य प्रमुख सहयोगी अहद को कटिहार से गिरफ्तार किया गया है। अहद कटिहार का ही निवासी है और मुंगेर पुलिस अब उसे अपने केस में रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इस संबंध में एसपी ने बताया कि संदिग्धों के पास से जब्त मोबाइल से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टरों और राष्ट्रविरोधी तत्वों के संपर्क में थे।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तानी गैंगस्टर से संपर्क और ब्लास्ट की साजिश, बिहार का सद्दाम अरेस्ट
ये भी पढ़ें:सुबह-सुबह बिहार में तड़ातड़ फायरिंग, सीवान के शराब माफिया सद्दाम का हाफ एनकाउंटर

FSL जांच और BNS की धारा-113 के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपियों का मोबाइल जब्त कर फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) जांच के लिए भेज दिया है। एसपी ने बताया कि इईबी और एटीएस जैसी केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियां लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 113 (आतंकवादी कृत्य से संबंधित) के तहत केस दर्ज किया गया है। एफएसएल रिपोर्ट और मोबाइल डेटा एक्सट्रैक्शन के आधार पर गिरोह में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गैंगस्टरों से संपर्क के बाद बना कट्टरपंथी

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार 22 वर्षीय संदिग्ध सद्दाम पिछले कई वर्षों से मुंबई में रह रहा था। 9वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले इस युवक का शैक्षणिक स्तर काफी कम था, जिसके कारण सोशल मीडिया (व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम) के जरिए देशविरोधी तत्वों ने उसे कट्टरपंथी बना दिया। Xजांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले लगभग डेढ़ से दो वर्षों से लगातार पाकिस्तानी गैंगस्टरों और देशविरोधी असामाजिक तत्वों के संपर्क में थे।

ये भी पढ़ें:डेहरी ईओ मर्डर पर पटना में बवाल, विधायक पर पत्नी के गंभीर आरोप; 6 घंटे सड़क जाम

भीड़भाड़ वाले इलाके थे निशाने पर

पूछताछ और अब तक मिले साक्ष्यों के अनुसार, यह गिरोह दिल्ली सहित देश के विभिन्न संवेदनशील और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पेट्रोल बम और अन्य माध्यमों से हमले करने की योजना बना रहा था। बिहार के विभिन्न जिलों से इस नेटवर्क में शामिल अन्य युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Bihar News Bihar Top News Munger News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।