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बिहार के मोतिहारी में दिखा संदिग्ध, मदरसों में पुलिस कर रही जांच

Apr 05, 2026 12:02 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने चकिया थाना इलाके के दो मदरसों को खंगाला है। हालांकि, जिस संदिग्ध की सूचना पर पुलिस ने यह छापेमारी की है, वो कौन है या वो कहां से आया है? अभी उसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।

बिहार के मोतिहारी में दिखा संदिग्ध, मदरसों में पुलिस कर रही जांच

Bihar News: बिहार के मोतिहारी जिले में एक संदिग्ध के दिखने के बाद से हड़कंप मच गया है। संदिग्ध दिखने के बाद पुलिस ने इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहां कुछ मदरसों को भी खंगाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चकिया थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर यह छापेमारी हुई है। एक संदिग्ध के शक पर पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई है।

मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव में पुलिस जांच कर रही है। मदरसे और मदरसे के आसपास के इलाके में पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है। यहां आपको बता दें कि चकिया में पहले भी पीएलएफआई के संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

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इस छापेमारी की कार्रवाई को लेकर अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि गांव वालों को एक संदिग्ध सबसे पहले नजर आया। लोगों को इस शख्स पर शक हुआ, जिसके बाद गांव वालों ने इसकी जानकारी पुलिस की दी थी। पुलिस इसी मामले में जांच कर रही है। न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस छापेमारी में कुछ हथियार भी मिले हैं। कुछ अन्य संदिग्ध सामान मिलने की बात भी सामने आ रही है।

हालांकि, पुलिस अभी भी जांच में जुटी है। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने चकिया थाना इलाके के दो मदरसों को खंगाला है। हालांकि, जिस संदिग्ध की सूचना पर पुलिस ने यह छापेमारी की है, वो कौन है या वो कहां से आया है? अभी उसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।

Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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