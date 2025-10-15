BJP से भाई, बहन CPI-ML से; बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के दो रिश्तेदार
दिवंगत बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत के दो रिश्तेदार बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चचेरे बड़े भाई नीरज सिंह बबलू तो पांच बार से लगातार विधायक का चुनाव जीत रहे हैं और इस समय नीतीश कुमार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मंत्री हैं। उनकी ममेरी बहन दिव्या गौतम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी - मार्क्सवादी लेनिनवादी (सीपीआई-एमएल) से पहला चुनाव लड़ने राजनीति के अखाड़े में उतर रही हैं। नीरज सुपौल जिले की छातापुर सीट से भाजपा के सिंबल पर लड़ेंगे, जबकि दिव्या गौतम भाकपा-माले के टिकट पर पटना जिले की दीघा सीट से लड़ रही हैं।
बात पहले सुशांत के बड़े भाई नीरज सिंह बबलू की। लालू यादव के शासनकाल में सवर्ण जाति की राजनीति के कुछ समय चेहरा रहे आनंद मोहन के साथ राजनीति में उतरे नीरज का शुरू में जेल में आना-लगा रहा। उन पर कई केस दर्ज हुए। पूर्णिया के रहने वाले नीरज ने पढ़ाई मधेपुरा में की, लेकिन पहला चुनाव सुपौल जिले की राघोपुर सीट पर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से जीते। 2005 के दोनों चुनाव जीते नीरज परिसीमन के बाद 2010 का चुनाव जेडीयू से ही सुपौल के ही छातापुर से लड़े और जीते। 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन होने के बाद नीरज का टिकट कटा तो वो भाजपा में चले गए और उसके टिकट पर भी जीते। 2020 में बीजेपी के टिकट पर दोबारा जीते। अब अपने छठे चुनाव के लिए 16 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे।
सुशांत की ममेरी बहन दिव्या गौतम वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के जरिए पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव से राजनीति में आईं। पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष का 2012 में चुनाव लड़ीं, लेकिन मामूली अंतर से हार गईं। यूजीसी-नेट पास दिव्या असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही हैं और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा पास करके बिहार सरकार में अफसर की नौकरी कुछ समय करके छोड़ दीं। उसके बाद वो थिएटर और सीपीआई-माले की राजनीति से जुड़ गईं। सीपीआई-माले ने उन्हें पटना जिले की दीघा से टिकट दिया है और उन्होंने बुधवार को नॉमिनेशन कर दिया है। दीघा सीट से भाजपा के संजीव चौरसिया लगातार दो बार से जीत रहे हैं। 2020 में उन्होंने सीपीआई-माले की शशि यादव को बड़े अंतर से हराया था। शशि यादव अब राजद की मदद से विधान परिषद की सदस्य हैं।