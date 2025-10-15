BJP से भाई, बहन CPI-ML से; बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के दो रिश्तेदार

संक्षेप: दिवंगत बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत के दो रिश्तेदार बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू पांच बार के विधायक हैं और नीतीश सरकार में भाजपा के मंत्री हैं। ममेरी बहन दिव्या गौतम सीपीआई-माले की नेता हैं।

दिवंगत बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत के दो रिश्तेदार बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चचेरे बड़े भाई नीरज सिंह बबलू तो पांच बार से लगातार विधायक का चुनाव जीत रहे हैं और इस समय नीतीश कुमार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मंत्री हैं। उनकी ममेरी बहन दिव्या गौतम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी - मार्क्सवादी लेनिनवादी (सीपीआई-एमएल) से पहला चुनाव लड़ने राजनीति के अखाड़े में उतर रही हैं। नीरज सुपौल जिले की छातापुर सीट से भाजपा के सिंबल पर लड़ेंगे, जबकि दिव्या गौतम भाकपा-माले के टिकट पर पटना जिले की दीघा सीट से लड़ रही हैं।