Suryagarha Result LIVE: सूर्यगढ़ा चुनाव नतीजा; रामानंद मंडल या प्रेम सागर चौधरी में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Suryagarha Assembly Seat Result LIVE 2025: मुंगेर जिले की सूर्यगढ़ा सीट पर जदयू के रामानंद और राजद के प्रेम सागर के बीच टक्कर है। जदयू क्या दोबारा इस सीट पर काबिज होगी, या फिर राजद जीत की कहानी लिखेगी।

Suryagarha Assembly Seat Result LIVE 2025: मुंगेर जिले की सूर्यगढ़ा सीट पर 6 नवंबर को पहले चरण में वोटिंग हुई। मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 2020 के मुकाबले 10 फीसदी ज्यादा मतदान हुआ। सूर्यगढ़ा में कुल 66.80% वोटिंग हुई। इस सीट पर एक बार फिर जदयू ने रामानंद मंडल पर दांव लगाया है। वहीं आरजेडी ने प्रेम सागर चौधरी को मैदान में उतारा है। अमित सागर जन सुराज के कैंडिडेट है। इस सीट पर टक्कर आरजेडी और जदयू की मानी जा रही है। पिछली बार के विधायक प्रह्लाद यादव ने आरजेडी छोड़ जदयू का दामन थामा है। लेकिन उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया है।

2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रह्लाद यादव ने जदयू के रामानंद मंडल को 10 हजार वोटों के अंतर से हराया था। 1990 तक सूर्यगढ़ा सीट पर कांग्रेस और वाम दल का दबदबा रहा। कांग्रेस और सीपीआई ने 4-4 बार यहां अपना परचम लहराया। प्रहलाद यादव सूर्यगढ़ा से सर्वाधिक 5 बार विधायक रह चुके हैं। जेडीयू यहां एक बार भी चुनाव नहीं जीता। प्रेम रंजन पटेल ने 2005 और 2010 में बीजेपी को यहां जीत दिलाई थी।