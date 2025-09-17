सूर्यगढ़ा विधानसभा बिहार की हॉट सीट बनी, प्रहलाद यादव पर जेडीयू और बीजेपी में किचकिच

बिहार के लखीसराय जिले की सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर आरजेडी छोड़कर एनडीए में आए 5 बार के विधायक प्रहलाद यादव पर भाजपा एवं जदयू के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। एनडीए के दो बड़े नेता अपने-अपने समीकरणों के अनुसार यहां उम्मीदवार उतारना चाहते हैं।

बिहार की सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट की राजनीति इन दिनों काफी चर्चा में है। यह सीट एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों के लिए प्रतिष्ठा की बन गई है। एक बार निर्दलीय एवं 4 बार राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से विधायक रहे प्रहलाद यादव के 2025 के चुनाव में एनडीए का हिस्सा होने से यह हॉट सीट बन गई है। अब एनडीए में इस सीट पर घमासान मचा हुआ है। गठबंधन की दोनों प्रमुख पार्टियों जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच सूर्यगढ़ा को लेकर किचकिच चल रही है।

जेडीयू के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पिछले दिनों सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट जदयू के खाते में रहने की बात कहकर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया। उन्होंने प्रहलाद यादव की ओर इशारा करते हुए कहा था कि 'लखीसराय के आतंक' को टिकट नहीं मिलेगा। चर्चा है कि बिहार एनडीए के दो बड़े नेताओं के बीच इस सीट को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। ये नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं।

सूर्यगढ़ा सीट लखीसराय जिले में आती है और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। लखीसराय विधानसभा सीट से विजय सिन्हा विधायक हैं, जबकि मुंगेर से सांसद ललन सिंह हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों ही नेता सूर्यगढ़ा सीट पर अपना प्रभाव बरकरार रखने के लिए अपनी-अपनी पसंद के उम्मीदवार उतारने की कवायद में जुटे हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, विजय सिन्हा मौजूदा विधायक प्रहलाद यादव को ही टिकट देने के पक्ष में हैं। वहीं, ललन सिंह अपनी पार्टी से सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मजबूत कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। इस कारण सूर्यगढ़ा सीट पर एनडीए में जबरदस्त खींचतान चल रही है।

2020 में जेडीयू प्रत्याशी को मिली थी हार पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी रामानंद मंडल को आरजेडी से लड़े प्रहलाद यादव से हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त तीसरे स्थान पर लोजपा (रामविलास) के रविशंकर सिंह उर्फ अशोक बाबू रहे थे। 2020 चुनाव में आरजेडी को मामूली अंतर से मिली जीत ने यह साफ कर दिया था कि सूर्यगढ़ा में मुकाबला बहुकोणीय है और कोई भी पार्टी अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है।

महागठबंधन में भी टिकट पर घमासान सूर्यगढ़ा में 2025 के विधानसभा चुनाव में हालात और ज्यादा जटिल हैं। एनडीए में भीतरघात की वजह से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि एनडीए के संभावित प्रत्याशियों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी ओर, महागठबंधन में भी अब तक चेहरा साफ नहीं हो सका है। प्रहलाद यादव के एनडीए में जाने के बाद महागठबंधन से कई उम्मीदवार टिकट पानी की जुगत में लगे हैं। उन्होंने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है।

प्रहलाद यादव टिकट के लिए लगा रहे जोर स्थानीय विधायक प्रहलाद यादव ने भी एनडीए से टिकट लेने में पूरी ताकत झोंक दी है। इस आपसी खींचातान से गठबंधन के अंदरूनी समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। ललन सिंह के बयान ने इस सीट पर जेडीयू की दावेदारी मजबूत कर दिया है। महागठबंधन में आरजेडी से कई उम्मीदवार टिकट की जुगत में पटना की दौड़ लगा रहे हैं। नतीजतन सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर दोनों गठबंधनों में अंदर ही अंदर किचकिच तेज हो चुकी है।

फ्लोर टेस्ट के दौरान प्रहलाद यादव ने बदला था पाला सूर्यगढ़ा से 5 बार के विधायक प्रह्लाद यादव ने पिछले साल बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान पाला बदल दिया था। वह महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में चले गए थे। उनके साथ आरजेडी और कांग्रेस के अन्य विधायकों ने भी पाला बदला था।