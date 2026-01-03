घूसखोर DAO के ठिकानों पर निगरानी की रेड; घर से मिला 11 लाख कैश, 250 ग्राम सोना-चांदी

संक्षेप: घूसखोर डीएओ सुधीर कुमार की गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम ने उनके पटना और मुजफ्फरपुर स्थित आवास की तलाशी ली। इस तलाशी में पटना आवास से 11 लाख नकद, 250 ग्राम से अधिक सोने-चांदी के जेवरात और कई निवेश से संबंधित कागजात आदि बरामद हुए हैं।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा के परियोजना निदेशक सुधीर कुमार को 19 हजार घूस लेते गिरफ्तार किया है। आरोपित पर एक संविदाकर्मी को पुनर्योगदान कराने के एवज में दो लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम ने इनके राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर स्थित आवास की तलाशी ली। इस तलाशी में पटना आवास से 11 लाख नकद, 250 ग्राम से अधिक सोने-चांदी के जेवरात और कई निवेश से संबंधित कागजात आदि बरामद हुए हैं। जिला कृषि पदाधिकारी के मुजफ्फरपुर स्थित किराए के आवास में भी तलाशी की कार्यवाही चल रही है।

निगरानी ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक मामले में शिकायतकर्ता संतोष साह ने आरोप लगाया है कि आरोपी जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने उनको प्रखंड तकनीकी पदाधिकारी साहेबगंज पद पर पुनर्योगदान कराने के एवज में दो लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। इनमें 1.81 लाख रुपये दो किश्तों में पहले ही रिश्वत के रूप में लिया जा चुका था। योगदान देने के बाद शेष बची राशि के लिए दबाव बनाया जा रहा था।

पीड़ित ने मामले की शिकायत निगरानी में की। निगरानी ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराने व इसका प्रमाण मिलने के बाद केस दर्ज करते हुए ट्रैप की कार्रवाई की। इसमें घूस के 19 हजार रुपये के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को मुजफ्फरपुर स्थित किराए के आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। सुधीर कुमार की गिरफ्तारी के बाद पटना के रूपसपुर आंबेडकर पथ स्थित इनके तीन मंजिला भवन की तलाशी ली गयी।