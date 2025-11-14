Hindustan Hindi News
Sursand Result LIVE: सुरसंड चुनाव नतीजा; JDU के नागेंद्र राउत या RJD के अबु दोजाना, किसकी जीत होगी?

संक्षेप: Sursand Assembly Seat Result LIVE 2025: सीतामढ़ी जिले की सुरसंड विधानसभा सीट पर हार जीत के लिए जेडीयू के नागेंद्र राउत और आरजेडी के अबु दोजाना के बीच फाइट है। जन सुराज पार्टी की उषा किरण भी रेस में हैं।  मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 

Fri, 14 Nov 2025 07:42 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Sursand Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले की सुरसंड विधानसभा सीट की काउंटिंग पर सबकी नजरें टिकी हैं। डुमरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज मतगणना केंद्र पर आज 8 बजे से गिनती शुरू होगी। हार और जीत का मुकाबला जेडीयू के नागेंद्र राउत और राजद के अबु दोजाना के बीच है। जन सुराज पार्टी से पूर्व सांसद सीताराम यादव की बहू उषा किरण चुनाव लड़ रही हैं। कुल 11 कैंडिडेट मैदान में हैं। 11 नवम्बर को दूसरे चरण में रीगा में मतदान हुआ। वोटर टर्न आउट लगभग 65 प्रतिशत रहा। दोजाना पहले भी विधायक रह चुके हैं। जदयू ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है।

7:39 AM-Sursand Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना केंद्र पर भीड़ जुटना शुरू हो गया है। मतगणना कर्मी काउंटिंग सेंटर में प्रवेश कर गए हैं। राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता भी जुटने लगे हैं। मीडिया कर्मी सटीक रिपोर्टिंग के लिए तत्पर हैं।

2020 के चुनाव में जदयू ने राजद से यह सीट छीन ली थी। जदयू के दिलीप राय ने तब के विधायक अबु दोजाना को हराया था। लोजपा के उम्मीदवार देने के बाद भी दिलीप राय ने जीत हासिल की थी। दोजाना 2015 में हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा से चुनाव लड़ रहे शाहिद अली खान को हराकर विधायक बने थे। खान को जदयू ने 2015 में टिकट नहीं दिया क्योंकि वे मांझी के साथ चले गए थे। तब राजद और जदयू साथ थी। इस सीट पर सबसे अधिक कांग्रेस के विधायक रहे।

मतगणना की स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलट की गिनती पहले होगी। पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद, चाहे उसकी गिनती पूरी हो या ना हो, ईवीएम के वोट की गिनती शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर ईवीएम खोले जाएंगे यानी एक राउंड में 14 मशीन गिने जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले भी साफ किया है कि मतगणना का पहला रुझान सुबह 8.30 बजे के बाद ही आ सकता है। इसलिए टीवी चैनलों पर सुबह 8.10 बजे से एनडीए या महागठबंधन के आगे-पीछे के नंबर देखकर उत्साहित या उदास होने की जरूरत नहीं है। आप भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

