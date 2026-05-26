हाथ उठाकर सरेंडर करो, नहीं तो गोली मार देंगे.., पटना में दिनदहाड़े कैशवैन से लूट का प्रयास; अफरातफरी मची

पूछताछ में पुनासी ने पुलिस को बताया कि फरार दो बदमाशों ने खिला-पिला कर उसे पैसा लूटने के लिए यहां लाया था। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब डेढ़ बजे एचडीएफसी बैंक के पास कैशवैन खड़ी थी। इसी दौरान दो बदमाश ऑटो से और एक बाइक से वहां पहुंचे।

बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। पटना के कदमकुआं इलाके में दिनदहाड़े कैशवैन से पैसे लूटने की कोशिश हुई है। कदमकुआं थाना क्षेत्र के वैशाली गोलंबर के पास स्थित एचडीएफसी बैंक के समीप सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे अपराधियों ने कैशवैन से रुपये लूटने का प्रयास किया। हालांकि कैशवैन के गार्ड की सतर्कता और आसपास मौजूद लोगों की बहादुरी से लूट की वारदात विफल हो गई। मौके पर ही लोगों ने एक बदमाश को लोडेड पिस्टल के साथ पकड़ लिया। यहां बता दें कि कदमकुआं का यह इलाका आम तौर पर भीड़भाड़ वाला इलाका माना जाता है।

इधर इस कांड की सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई और लोगों द्वारा पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश पुनासी पासवान नौबतपुर का रहने वाला है। पूछताछ में पुनासी ने पुलिस को बताया कि फरार दो बदमाशों ने खिला-पिला कर उसे पैसा लूटने के लिए यहां लाया था। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब डेढ़ बजे एचडीएफसी बैंक के पास कैशवैन खड़ी थी। इसी दौरान दो बदमाश ऑटो से और एक बाइक से वहां पहुंचे। ऑटो सवार एक बदमाश के पास लोडेड पिस्टल थी। कैशवैन से जैसे ही कर्मी रुपये से भरा बॉक्स लेकर बैंक के एटीएम की ओर बढ़ा, एक बदमाश ने बॉक्स छीनने का प्रयास किया। तभी गार्ड ने बंदूक तानते हुए कहा कि हाथ उठाकर सरेंडर करो, नहीं तो गोली मार देंगे। गार्ड की चेतावनी से बदमाश घबरा गया। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया।

वैशाली गोलंबर के पास पुलिस पेट्रोलिंग भी चल रही थी। सूचना मिलते ही जवान मौके पर पहुंच गए। एक महिला दारोगा ने बदमाश की कमर से लोडेड पिस्टल बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बदमाश ने पुलिस को बताया कि गर्मी के कारण दोपहर में सड़कें सुनसान रहती हैं। इसी का फायदा उठाकर लूट की साजिश रची गई थी। उसने बताया कि वह और उसका एक साथी ऑटो से घटनास्थल पर पहुंचे थे, जबकि एक अन्य बदमाश बाइक से पहले से रेकी कर रहा था। लुटेरे की निशानदेही पर पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। घटना के बाद शहर के कई इलाकों में वाहन जांच अभियान भी चलाया गया।