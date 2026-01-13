Hindustan Hindi News
हत्या से पहले सरेंडर, 5 लाख सुपारी देकर मर्डर; अमन शुक्ला हत्याकांड में बड़ा खुलासा

हत्या से पहले सरेंडर, 5 लाख सुपारी देकर मर्डर; अमन शुक्ला हत्याकांड में बड़ा खुलासा

संक्षेप:

अमन शुक्ला हत्याकांड का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 शूटरों को गिरफ्तार किया है। जिन्हें 5 लाख की सुपारी दी गई थी। वहीं हत्या के मास्टरमाइंड सोनू ने मर्डर से पहले ही आर्म्स एक्ट के एक केस में खुद को सरेंडर कर दिया था।

Jan 13, 2026 05:39 pm IST
पटना के अमन शुक्ला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या करने वाले तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया था। साजिश का मास्टरमाइंड सोनू राय है, जिसने हत्या से पहले आर्म्स एक्ट के केस में खुद को सरेंडर किया था। उसी ने 5 लाख की सुपारी देकर अमन की हत्या कराई थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए हैं। साथ ही 70 हजार कैश भी जब्त किया है। सोनू राय पर कई थानों में हत्या, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। पहले भी जेल जा चुका है। मार्च 2020 में सोनू और उसके भाई को हथियार और चोरी की बाइक के साथ पकड़ा गया था। कुछ महीने पहले ही दोनों जमानत पर बाहर आए थे।

आपको बता दें 5 जनवरी की शाम को पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में बदमशों ने अमन शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस शाम बाइक सवार दो बदमाशों ने उसे उस समय गोली मारी जब वह अपनी बेटी का इलाज करा कर घर लौट रहा था। बदमाशो ने तीन गोली मारी थी। जिसमें 2 गोली सीने में लगी। उसे इलाज के लिए निकट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मौके से तीन खोखा भी बरामद किया गया है।

अमन शुक्ला 2020 में बेउर थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक में डकैती का मुख्य आरोपित था। इस मामले में वह जेल में बंद था। पिछले साल मई में वह जेल से बाहर आया था। उसके बाद सिक्योरिटी और बाउंसर एजेंसी का संचालन कर जीवन यापन करता था। सोनू राय को अमन शुक्ला का काफी करीबी बताया जाता है।