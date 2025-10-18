Hindustan Hindi News
ताज्जुब है, सिर फुटव्वल, ऐसा किसी चुनाव में... महागठबंधन में खींचतान पर चिराग ने कह दी बड़ी बात

संक्षेप: Bihar Chunav: चिराग पासवान ने कहा है कि पहले दौर का नामांकन खत्म हो गया पर महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ। ऐसा किसी चुनाव में पहले कभी नहीं हुआ।

Sat, 18 Oct 2025 09:38 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की ताऱीख शुक्रवार को खत्म हो गई। लेकिन अभी तक विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कई सीटों पर घटक दलों के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इस पर एनडीए ने चुटकी ली है। लोजपा-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि ऐसा सिर फुटव्वल किसी चुनाव में पहले कभी नहीं देखा गया होगा।

चिराग पासवान ने कहा कि ये लोग हमारे बारे में भ्रम फैला रहे थे। लेकिन एनडीए ने सबकुछ समय से सेट कर लिया है। एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने अपने कैंडिडेट का नाम पूरी सहजता के साथ जारी कर दिया है। उनके प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। नामांकन के मंचों पर एनडीए की एकजुटता प्रदर्शित हो रही है। लेकिन, दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन में सिर फुटव्वल जारी है। पहले दौर का नामांकन समाप्त हुआ पर ये लोग इतना भी नहीं बता पाए कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसा किसी चुनाव में पहले नहीं देखा गया होगा।

चिराग ने कहा कि अब तो ये लोग एक दूसरे के सामने भी आने लगे हैं। यह कैसा गठबंधन है कि किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। ऐसा कोई और दूसर उदाहरण नहीं मिलेगा। यह दर्शाता है कि उनके गठबंधन में कितना सिर फुटव्वल चल रहा है।

इधर उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर तंज कसा है। कहा है कि पूरा बिहार कन्फ्यूज है कि महागठबंधन कर क्या रहा है। किस सीट से कौन दल चुनाव लड रहा है। कहीं कांग्रेस के खिलाफ राजद ने कैंडिडेट दे दिया है तो कहीं वीआईपी और राजद में टकराव है। आपस में छीना झपटी चल रही है। बिहार की जनता इन्हें समय पर जवाब दे देगी।

