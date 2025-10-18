ताज्जुब है, सिर फुटव्वल, ऐसा किसी चुनाव में... महागठबंधन में खींचतान पर चिराग ने कह दी बड़ी बात

संक्षेप: Bihar Chunav: चिराग पासवान ने कहा है कि पहले दौर का नामांकन खत्म हो गया पर महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ। ऐसा किसी चुनाव में पहले कभी नहीं हुआ।

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की ताऱीख शुक्रवार को खत्म हो गई। लेकिन अभी तक विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कई सीटों पर घटक दलों के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इस पर एनडीए ने चुटकी ली है। लोजपा-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि ऐसा सिर फुटव्वल किसी चुनाव में पहले कभी नहीं देखा गया होगा।

चिराग पासवान ने कहा कि ये लोग हमारे बारे में भ्रम फैला रहे थे। लेकिन एनडीए ने सबकुछ समय से सेट कर लिया है। एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने अपने कैंडिडेट का नाम पूरी सहजता के साथ जारी कर दिया है। उनके प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। नामांकन के मंचों पर एनडीए की एकजुटता प्रदर्शित हो रही है। लेकिन, दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन में सिर फुटव्वल जारी है। पहले दौर का नामांकन समाप्त हुआ पर ये लोग इतना भी नहीं बता पाए कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसा किसी चुनाव में पहले नहीं देखा गया होगा।

चिराग ने कहा कि अब तो ये लोग एक दूसरे के सामने भी आने लगे हैं। यह कैसा गठबंधन है कि किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। ऐसा कोई और दूसर उदाहरण नहीं मिलेगा। यह दर्शाता है कि उनके गठबंधन में कितना सिर फुटव्वल चल रहा है।